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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп пригрозил ХАМАС адом в случае отказа вернуть заложников

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
ХАМАС отложил запланированное на субботу освобождение заложников. Трамп считает, что, если всех не отпустят к концу недели, перемирие нужно отменять, «пусть разразится ад». Он уточнил, что говорит не от имени Израиля
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа нужно отменить, если ХАМАС не освободит всех израильских заложников к концу недели.

«Если все заложники не будут возвращены к субботе в 12 часов, мне кажется, это подходящее время, то я бы сказал: отмените это, и пусть разразится ад», — заявил он журналистам после подписания ряда исполнительных указов (цитата по CNN).

Трамп убежден, что заложники должны быть освобождены все сразу, а не партиями по несколько человек. Он также выразил опасение, что многие из тех, кого должны были отпустить, уже мертвы.

ХАМАС отложил освобождение заложников
Политика
Сектор Газа

На вопрос, что он подразумевает под «настоящим адом» в секторе Газа, республиканец ответил: «ХАМАС поймет, что я имею в виду». В то же время политик подчеркнул, что говорит от своего имени и Израиль может поступать по-своему.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня, в его рамках группировка обязалась отпустить 33 заложника (по трое каждую субботу), а Израиль — освободить из тюрем более 1850 палестинцев. Накануне ХАМАС объявил, что откладывает освобождение следующей группы заложников, запланированное на 15 февраля, обвинив израильскую сторону в нарушении договоренностей. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац привел силы ЦАХАЛ в полную боеготовность. «Мы не допустим возврата к реалиям 7 октября», — пообещал он.

Трамп прежде выражал сомнение в том, что перемирие продержится долго. Он также озвучил предложение переселить палестинцев из Газы и забрать эксклав под американский контроль, чтобы превратить в «Ривьеру Ближнего Востока». При этом в рамках восстановления сектора по плану США палестинцы не смогут туда вернуться, «потому что у них будет гораздо лучшее жилье», заявил республиканец. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посчитал, что инициативы Трампа «могут изменить историю», а палестинцы, ряд арабских государств и западных партнеров США раскритиковали эти предложения.

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Дональд Трамп ХАМАС Израиль заложники сектор Газа
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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