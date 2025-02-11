Трамп пригрозил ХАМАС адом в случае отказа вернуть заложников

ХАМАС отложил запланированное на субботу освобождение заложников. Трамп считает, что, если всех не отпустят к концу недели, перемирие нужно отменять, «пусть разразится ад». Он уточнил, что говорит не от имени Израиля

Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа нужно отменить, если ХАМАС не освободит всех израильских заложников к концу недели.

«Если все заложники не будут возвращены к субботе в 12 часов, мне кажется, это подходящее время, то я бы сказал: отмените это, и пусть разразится ад», — заявил он журналистам после подписания ряда исполнительных указов (цитата по CNN).

Трамп убежден, что заложники должны быть освобождены все сразу, а не партиями по несколько человек. Он также выразил опасение, что многие из тех, кого должны были отпустить, уже мертвы.

На вопрос, что он подразумевает под «настоящим адом» в секторе Газа, республиканец ответил: «ХАМАС поймет, что я имею в виду». В то же время политик подчеркнул, что говорит от своего имени и Израиль может поступать по-своему.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня, в его рамках группировка обязалась отпустить 33 заложника (по трое каждую субботу), а Израиль — освободить из тюрем более 1850 палестинцев. Накануне ХАМАС объявил, что откладывает освобождение следующей группы заложников, запланированное на 15 февраля, обвинив израильскую сторону в нарушении договоренностей. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац привел силы ЦАХАЛ в полную боеготовность. «Мы не допустим возврата к реалиям 7 октября», — пообещал он.

Трамп прежде выражал сомнение в том, что перемирие продержится долго. Он также озвучил предложение переселить палестинцев из Газы и забрать эксклав под американский контроль, чтобы превратить в «Ривьеру Ближнего Востока». При этом в рамках восстановления сектора по плану США палестинцы не смогут туда вернуться, «потому что у них будет гораздо лучшее жилье», заявил республиканец. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посчитал, что инициативы Трампа «могут изменить историю», а палестинцы, ряд арабских государств и западных партнеров США раскритиковали эти предложения.