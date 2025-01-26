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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп предложил Египту и Иордании принять палестинцев из сектора Газа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Египту, Иордании и другим арабским странам стоит принять больше палестинских беженцев, чтобы можно было «навести порядок» в секторе Газа, считает Трамп
Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Палестинских беженцев из сектора Газа можно расселить в арабских странах, в частности Египте и Иордании, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту самолета во время перелета из Лас-Вегаса в Майами.

«Сейчас там почти все разрушено, там гибнут люди. Поэтому я бы предпочел договориться с некоторыми арабскими странами, чтобы им построили жилье в другом месте», — сказал он (цитата по AP). По мнению республиканца, если другие государства смогут принять у себя больше жителей Газы, в пострадавшем от войны регионе можно будет «навести порядок» и там фактически можно будет начать жизнь «с чистого листа», передает агентство.

Трамп заявил, что обсудил вопрос с королем Иордании Абдаллой II. «Я бы хотел, чтобы вы приняли больше людей... я смотрю на сектор Газа прямо сейчас, и это беспорядок. Это настоящий беспорядок», — пересказал он содержание беседы. Вскоре политик поговорит с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси. По мнению Трампа, переселение может быть «как временным, так и долгосрочным».

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Государственное информационное агентство Иордании Petra, сообщая о разговоре с Трампом, не упомянуло его заявление о жителях сектора Газа, обратил внимание CNN. По данным ООН, в королевстве уже проживает более 2,39 млн зарегистрированных палестинских беженцев (всего в мире насчитывается около 5,9 млн людей этой категории, большинство из них — потомки людей, бежавших после создания Израиля в 1948 году).

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Его первый этап продлится 42 дня, за которые стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов. В тот же день боевики отпустили трех израильских заложников, передача должна проходить каждую субботу. ХАМАС обязался выпускать по три человека, а в последний день сделки — 14. В обмен Израиль пообещал выпустить более 1850 палестинских заключенных.

Трамп усомнился, что режим прекращения огня продлится долго. «Я не уверен. Это не наша война, это их война. Я посмотрел на фотографию Газы — она вся разрушена. Это место — его действительно нужно перестраивать по-другому», — заявил он.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп сектор Газа Иордания Египет Палестина беженцы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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