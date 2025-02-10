ХАМАС отложил освобождение заложников

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении сделки о прекращении огня, блокировке поставок в сектор Газа и задержке открытия дороги для перемещенных лиц. Обмен отложили после слов Трампа, что у палестинцев не будет права вернуться в Газу

Сектор Газа (Фото: Mahmoud Al-Basos / Reuters)

Военное крыло палестинской группировки ХАМАС отложит освобождение нескольких израильских заложников, запланированное на 15 февраля, до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в заявлении представителя движения в телеграм-канале, передает The Jerusalem Post.

В ХАМАС обвинили Израиль в нарушении условий соглашения о прекращении огня, блокировке гуманитарных поставок в сектор Газа и задержке открытия дороги для перемещенных лиц на север эксклава.

«В течение последних трех недель руководство сопротивления отслеживало нарушения и несоблюдение противником условий соглашения», — заявили в ХАМАС.

Там добавили, что движение выполняло свои обязательства в рамках сделки. ХАМАС подтверждает приверженность ее условиям, пока их соблюдает Израиль, сказано в сообщении.

Тем не менее освобождение заложников будет отложено до тех пор, пока Израиль не возьмет на себя обязательства и не компенсирует их невыполнение в предыдущие недели «задним числом», заключила группировка.

ХАМАС отложил освобождение израильских заложников после публикации заявления президента США Дональда Трампа о том, что палестинцы не будут иметь права на возвращение в сектор Газа в рамках американского плана урегулирования, отмечает газета. Трамп объяснял это тем, что у местных жителей будет «гораздо лучшее жилье». Ранее он предлагал отселить их в другие страны, а эксклав расчистить и перестроить. Также Трамп заявлял о готовности Вашингтона взять регион под свой контроль.

Имена заложников, которых планировалось освободить 15 февраля в рамках очередного субботнего обмена, названы не были. Как отмечает The Times of Israel, на первом этапе сделки ХАМАС еще должен был освободить 17 израильских заложников. Это женщина по имени Шири Бибас, ее двое малолетних детей и еще 14 мужчин разного возраста. Часть из этих заложников мертвы.

19 января, когда перемирие вступило в силу, Израиль незадолго до этого отложил его начало до получения списка заложников. ХАМАС впоследствии объяснил задержку техническими причинами.

Днем 25 января ХАМАС передал Красному Кресту четырех заложниц. Израиль, однако, заявил, что группировка не выполнила условия по приоритетному освобождению женщин-гражданских — Бибас вместе с детьми и Арбель Йехуд. Из-за этого израильская сторона задержала открытие дороги на север сектора Газа для возвращающихся туда палестинцев. ХАМАС называл Йехуд военной.

30 января, после беспорядков в Хан-Юнисе при передаче заложников, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны страны Исраэль Кац отсрочили освобождение палестинцев, потребовав от ХАМАС обеспечить безопасность израильтян при последующих обменах.