МИД Венгрии сообщил об обязательстве Киева не атаковать «Турецкий поток»

Венгрия получила от ЕК гарантии энергобезопасности перед голосованием о продлении санкций против России. Они предусматривают, что Украина не будет атаковать «Турецкий поток» и прекращать поставки нефти через свою территорию

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Еврокомиссия в рамках гарантий энергобезопасности для Венгрии потребовала от Украины дать обязательство не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», а также не прекращать поставки нефти в ЕС через свою территорию, сообщил «РИА Новости» глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Пока еще не было никаких атак на инфраструктуру «Турецкого потока», и поставки нефти непрерывно осуществляются через Украину», — сказал он.

Третий вопрос, по которому Венгрия получила гарантии, касается переговоров о возобновлении транзита газа через Украину, однако пока Будапешт не видит какого-либо прогресса, добавил Сийярто. «Но еще есть некоторое время», — отметил министр.

Транзит российского газа в Европу через Украину прекратился 1 января в связи с истечением действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Топливо напрямую поступало в Молдавию и Словакию, из которой дальше шло в Австрию и Чехию. Из Австрии поставки частично распределялись в соседние Венгрию и Италию. По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, в 2024 году транзит составил 14,3 млрд куб. м, это около 50% всех трубопроводных поставок газа из России в Европу. По «Турецкому потоку» газ поступает по одной нитке в Турцию, по другой — в страны южной и юго-восточной Европы, мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м в год. Согласно расчетам Reuters, в январе экспорт по этому маршруту в Европу достиг рекордного уровня — 50 млн куб. м в сутки, по сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки выросли на 26,8%, с 39,9 млн куб. м. Общий объем поставок в январе составил 1,57 млрд куб. м, месяцем ранее — 1,54 млрд куб. м.

Сийярто сообщал, что в 2024 году Венгрия получила по «Турецкому потоку» рекордные 7,6 млрд куб. м газа из России, при этом мощность связанной инфраструктуры на венгерской территории составляет 8,5 млрд куб. м, и этот запас Будапешт предоставит Словакии.

По данным Минобороны России, 11 января украинские военные попыталась ударить беспилотниками по станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу. Все дроны были сбиты, при падении обломков были повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Кремль назвал атаку энергетическим терроризмом, произошедшее осудили Венгрия и Турция.

Будапешт запросил у Еврокомиссии гарантии энергобезопасности перед голосованием по вопросу о продлении антироссийских санкций. В конце января Сийярто сообщил об их получении.