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Военная операция на Украине ,  
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Песков счел атаку станции «Турецкого потока» «энергетическим терроризмом»

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает поставки по газопроводу «Турецкий поток», является энергетическим терроризмом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киев придерживается этой линии энергетического терроризма», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Компрессорная станция &laquo;Русская&raquo;, Краснодарский край

Минобороны заявило, что 11 января украинская сторона попыталась нанести удар с помощью беспилотников по компрессорной станции «Русская». Силы ПВО сбили все дроны, при падении обломков незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции.

В ведомстве сообщили, что дежурные расчеты «Газпрома» оперативно устранили последствия падения осколков и «оборудование восстановлено». Сейчас компрессорная станция осуществляет подачу газа в «Турецкий поток» в штатном режиме, добавили в Минобороны.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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