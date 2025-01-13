Песков счел атаку станции «Турецкого потока» «энергетическим терроризмом»
Попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает поставки по газопроводу «Турецкий поток», является энергетическим терроризмом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Киев придерживается этой линии энергетического терроризма», — сказал он (цитата по ТАСС).
Минобороны заявило, что 11 января украинская сторона попыталась нанести удар с помощью беспилотников по компрессорной станции «Русская». Силы ПВО сбили все дроны, при падении обломков незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции.
В ведомстве сообщили, что дежурные расчеты «Газпрома» оперативно устранили последствия падения осколков и «оборудование восстановлено». Сейчас компрессорная станция осуществляет подачу газа в «Турецкий поток» в штатном режиме, добавили в Минобороны.
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