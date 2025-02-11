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Военная операция на Украине ,  
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CNN рассказал о «более удобной» фигуре для переговоров вместо Зеленского

CNN назвал Залужного «более удобной» фигурой для переговоров вместо Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Ключевые фигуры возможных мирных переговоров не разделяют той лести, которую выказывают Зеленскому на Западе, он «больше не является непреодолимой фигурой», сообщает CNN
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный может стать «более удобной» фигурой для переговоров о завершении конфликта, сообщает CNN.

Ключевые фигуры возможных мирных переговоров не разделяют той лести, которую выказывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому на Западе, отмечает телеканал.

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«неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского», который «больше не является непреодолимой фигурой», сообщает канал. В частности, посланник президента США по Украине Кит Келлог на прошлой недели заявил, что «готовность и возможность проведения выборов даже во время войны» является «признаком здоровой демократии».

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Валерий Залужный

Начальное прекращение огня может дать шанс Зеленскому отступить и предоставить возможность новому лицу договориться о более широкой сделке, сообщает CNN. «Залужный мог бы добиться лояльности украинских вооруженных сил для не совсем идеального соглашения с Москвой», — отмечает канал.

При этом, подчеркивает CNN, неизвестно, хочет ли такого сценария Москва.

Как сообщал «РБК Украина», пойдет ли на президентские выборы Зеленский, будет зависеть от того, на каких условиях завершится конфликт, как это будет воспринято обществом и кто станет главным конкурентом. Бывший главком также может баллотироваться, не исключали источники. По словам собеседников, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак приезжал к Залужному в Лондон и предлагал ему отказаться от выдвижения.

Зеленский отстает от Залужного в опросах. Президент оказался на третьем месте в рейтинге доверия украинцев от компании Socis. Его возглавил бывший главком, второе место занял начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял о готовности вести диалог о мире с Киевом, но итоговый документ, по его словам, должен быть подписан только с легитимной украинской властью, то есть с Верховной радой. Он не исключал диалога и с самим Зеленским, который может вновь пойти на выборы и подтвердить свою легитимность.

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Елена Чернышова
Валерий Залужный Владимир Зеленский переговоры конфликт на Украине
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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