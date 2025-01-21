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Военная операция на Украине ,  
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Залужный рассказал об ухудшившихся отношениях с офисом Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
В своей книге бывший командующий ВСУ пожаловался на назначения в армии без его ведома
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Ian Forsyth / Getty Images)

Бывший командующий ВСУ Валерий Залужный в своей книге рассказывает, как портились его отношения с офисом президента Владимира Зеленского. Как отмечает «Украинская правда», в автобиографии «Моя война» описано ревнивое отношение окружения главы государства к генералу.

В частности, Залужный пишет, что руководитель одной из структур ВСУ был назначен на должность без его согласия. «Мои личные отношения с руководством страны обострялись с каждым днем. Как раз его назначение без учета моего мнения и наша (вместе с Генштабом), мягко говоря, оппозиция власти ничего хорошего не предвещали», — жалуется автор. Как уточняет «Украинская правда», речь, видимо, идет о Викторе Хоренко, который в 2022 году возглавил Силы спецопераций ВСУ.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Также генерал рассказал, что в офисе президента его неоднократно упрекали за слишком частое общение с детьми, которые приходили к нему с подарками.

Валерий Залужный был главнокомандующим Вооруженными силами Украины с лета 2021 года. Уволен был в феврале 2024 года на фоне неудач ВСУ в районе Авдеевки. Спустя месяц генерала, который по результатам опросов был одним из самых популярных людей в стране, назначили чрезвычайным и полномочным послом в Великобритании. В конце 2024 года вышла его книга «Моя война», вслед за которой Залужный пообещал еще два тома — «Наша война» и «Их война».

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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