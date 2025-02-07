Спецпредставитель Трампа призвал Украину подготовиться к выборам

Украина должна быть готова к проведению выборов, так как это является «признаком здоровой демократии», заявил Кит Келлог. Зеленский утверждал, что они состоятся после завершения горячей фазы конфликта

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Выборы являются «признаком здоровой демократии», и Киев должен быть готов к их проведению даже во время боевых действий, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью Newsmax.

«В каждом демократическом государстве проводятся выборы. У нас тоже раньше проводились выборы даже в разгар войны, — сказал он. — Признаком здоровой демократии является готовность и возможность проведения выборов даже во время войны».

Вместе с тем он признал, что Конституция Украины запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Однако, по его словам, рано или поздно настанет момент, когда украинцам придется проголосовать. При этом, отмечает Келлог, решение о проведении выборов не будет означать, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку.

Зеленский одержал победу в 2019 году с результатом свыше 73% голосов. Срок его полномочий должен был истечь 20 мая 2024-го. Глава государства выражал уверенность в том, что второй раз одержит победу на выборах в случае переизбрания. Согласно результатам опроса исследовательской компании Socis, Зеленский (40,8%) занимает третье место в рейтинге доверия украинцев после бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного (72%) и руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (46,7%).

24 февраля 2022 года на Украине было объявлено военное положение, которое в дальнейшем неоднократно продлевалось. Из-за конституционного запрета были отменены парламентские и президентские выборы, запланированные на октябрь 2023-го и март 2024-го. Зеленский, в частности, счел неприемлемым траты для проведения голосования. «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — говорил он. На днях глава государства заявил, что они состоятся после окончания горячей фазы конфликта и отмены военного положения.

Осенью прошлого года депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщал о совещании по выборам в офисе Зеленского. Келлог говорил о желании США, чтобы они состоялись до конца 2025 года.