Полиция раскрыла детали госпереворота, который готовил экс-лидер Бразилии

В перевороте Болсонару, целью которого было не допустить вступления в должность Лулы да Силвы, были замешаны несколько высокопоставленных военных, планировалось задержать главу ЦИК, судью Верховного суда и председателя Сената

Жаир Болсонару (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

Бразильская полиция раскрыла детали госпереворота, который готовил бывший президент страны Жаир Болсонару незадолго до последних президентских выборов, на которых его обошел действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Информацию приводит Financial Times. Она была собрана на основе записей телефонных разговоров.

Как сообщила полиция, заговор был нацелен на то, чтобы не допустить вступления в должность Лулы да Силвы, и включал задержание двух судей Верховного суда — Александра де Мораеса (в то время возглавлял ЦИК) и Гильмара Мендеса и председателя Сената Родриго Пачеко. Эти действия поддерживали нескольких ключевых офицеров армии: в частности, командующий флотом на тот момент Альмир Гарнье заявлял о готовности своих войск участвовать в госперевороте, генерал Эстевама Теофило говорил, что может «принять меры для обеспечения госпереворота».

Выборы в Бразилии прошли в октябре 2022 года. Лула да Силва получил 50,8% голосов. Болсонару проиграл с небольшим отрывом — за него проголосовали 49,2%.



В январе 2023-го, после инаугурации нового главы государства, сторонники бывшего президента устроили протесты, захватили ключевые объекты в столице страны, силовикам пришлось зачищать правительственные здания, ситуацию удалось взять под контроль. Сам Болсонару после этого уехал в США для госпитализации из-за болей в животе. В марте экс-лидер вернулся в Бразилию, уже будучи фигурантом дела о беспорядках.

В феврале этого года полиция обязала Болсонару сдать свой паспорт в рамках расследования дела о госперевороте, а также провела обыск в резиденциях нескольких офицеров, близких к экс-президенту, и арестовала трех его помощников.

Помимо вышеперечисленных расследований, идет проверка того, вступал ли Болсонару в сговор с целью продажи дорогих незадекларированных подарков от зарубежных высокопоставленных лиц, подделал ли он свой сертификат о вакцинации против COVID-19 и вела ли его администрация незаконную прослушку политиков, судей и журналистов. Болсонару отрицает свою вину во всех случаях.