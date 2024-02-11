 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Полиция раскрыла детали госпереворота, который готовил экс-лидер Бразилии

Полиция раскрыла детали госпереворота, который готовил экс-президент Бразилии
В перевороте Болсонару, целью которого было не допустить вступления в должность Лулы да Силвы, были замешаны несколько высокопоставленных военных, планировалось задержать главу ЦИК, судью Верховного суда и председателя Сената
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

Бразильская полиция раскрыла детали госпереворота, который готовил бывший президент страны Жаир Болсонару незадолго до последних президентских выборов, на которых его обошел действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Информацию приводит Financial Times. Она была собрана на основе записей телефонных разговоров.

Как сообщила полиция, заговор был нацелен на то, чтобы не допустить вступления в должность Лулы да Силвы, и включал задержание двух судей Верховного суда — Александра де Мораеса (в то время возглавлял ЦИК) и Гильмара Мендеса и председателя Сената Родриго Пачеко. Эти действия поддерживали нескольких ключевых офицеров армии: в частности, командующий флотом на тот момент Альмир Гарнье заявлял о готовности своих войск участвовать в госперевороте, генерал Эстевама Теофило говорил, что может «принять меры для обеспечения госпереворота».

Суд в Бразилии лишил Болсонару права участвовать в выборах до 2030 года
Политика

Выборы в Бразилии прошли в октябре 2022 года. Лула да Силва получил 50,8% голосов. Болсонару проиграл с небольшим отрывом — за него проголосовали 49,2%.

В январе 2023-го, после инаугурации нового главы государства, сторонники бывшего президента устроили протесты, захватили ключевые объекты в столице страны, силовикам пришлось зачищать правительственные здания, ситуацию удалось взять под контроль. Сам Болсонару после этого уехал в США для госпитализации из-за болей в животе. В марте экс-лидер вернулся в Бразилию, уже будучи фигурантом дела о беспорядках.

В феврале этого года полиция обязала Болсонару сдать свой паспорт в рамках расследования дела о госперевороте, а также провела обыск в резиденциях нескольких офицеров, близких к экс-президенту, и арестовала трех его помощников.

Помимо вышеперечисленных расследований, идет проверка того, вступал ли Болсонару в сговор с целью продажи дорогих незадекларированных подарков от зарубежных высокопоставленных лиц, подделал ли он свой сертификат о вакцинации против COVID-19 и вела ли его администрация незаконную прослушку политиков, судей и журналистов. Болсонару отрицает свою вину во всех случаях.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Бразилия Жаир Болсонару Лула да Силва госпереворот
Материалы по теме
Суд Бразилии обязал Болсонару дать показания по делу о штурме
Политика
Болсонару запросил у США туристическую визу на шесть месяцев
Политика
Президент Бразилии допустил причастность Болсонару к беспорядкам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Полиция раскрыла детали госпереворота, который готовил экс-лидер Бразилии Политика, 02:08
Один человек погиб при пожаре в центре Петербурга Общество, 01:50
В трех областях Украины прогремели взрывы Политика, 01:27
БАПОР заявило, что не знало о дата-центре ХАМАС под своей штаб-квартирой Политика, 01:08
Сенатор Рэнд Пол назвал проект о помощи Украине оскорблением американцев Политика, 00:50
СК раскрыл детали о подорвавшем центр психологической помощи в Элисте Общество, 00:30
Во Франции призвали ЕС увеличить военные бюджеты из-за российской угрозы Политика, 00:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дженнифер Энистон — 55 лет. Вспоминаем ее от «Друзей» до «Утреннего шоу» Life, 00:00
В Тольятти загорелась гостиница на берегу Волги на площади 800 кв. м Общество, 10 фев, 23:55
Посольство России передало Канаде запрос о выдаче ветерана СС Политика, 10 фев, 23:35
Окна в пол и угловое остекление: как найти светлую квартиру РБК и ПИК, 10 фев, 23:30
Эксперты сообщили о сомнениях избирателей в США из-за компетенций Байдена Политика, 10 фев, 23:20
Экс-глава Минюста Венгрии отказалась от мандата депутата из-за скандала Политика, 10 фев, 22:57
Будапешт подтвердил, что лидеры ЕС угрожали подорвать экономику Венгрии Политика, 10 фев, 22:41