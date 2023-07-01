Суд в Бразилии лишил экс-президента Болсонару права участвовать в выборах до 2030 года

Суд в Бразилии лишил Болсонару права участвовать в выборах до 2030 года

Высший избирательный суд Бразилии лишил экс-президента страны Жаира Болсонару права избираться до 2030 года, передает UOL.

Пять судей проголосовали «за», еще двое — против, отмечает портал.

Болсонару лишили права быть избранным «за практику злоупотребления политической властью и неправомерное использование средств массовой информации на выборах 2022 года», пишет издание.

Решение означает, что Болсонару не сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024, 2026 и 2028 годов — двух муниципальных и одних президентских, уточняет UOL. Однако баллотироваться на выборах 2030 года он сможет. Болсонару ранее допускал выдвижение своей кандидатуры на муниципальных выборах в Рио-де-Жанейро.

Отменить ограничения может только Федеральный верховный суд. Адвокат Болсонару Тарсисиу Виейра де Карвалью допустил, что защита будет подавать апелляцию.

Глава Минюста Бразилии Флавио Дино в своем аккаунте в Twitter назвал решение Высшего избирательного суда победой демократии. Демократия, по словам министра, прошла «самый серьезный стресс-тест за последние десять лет».

«Из приговора <...> извлекаются важные уроки: Ложь не является законным инструментом при осуществлении государственных функций. В политике не действует «закон джунглей», в котором сильнейшему позволено все», — написал он. Решение суда доказывает совершение оскорбительных нападок на систему правосудия и правопорядок, добавил Дино.

Президентские выборы прошли в Бразилии в октябре 2022 года. Победу на них одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва с результатом в 50,8% голосов. За Болсонару проголосовали 49,2% избирателей.

В начале января сторонники Болсонару провели демонстрацию в Бразилиа. Они потребовали пересмотра результатов президентских выборов.

Протестующие начали штурмовать правительственные здания, в том числе Верховный суд, Национальный конгресс и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В результате только 8 и 9 января были задержаны более 1,5 тыс. демонстрантов.

Федеральный верховный суд Бразилии включил Болсонару в список фигурантов дела о погромах. В прокуратуре сочли, что он «совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений, что является нарушением статьи 286 УК». Поводом стало видео, на котором экс-президент поставил под сомнение итоги голосования.

9 января Болсонару госпитализировали в США с болью в животе, он покинул страну. В тот же день экс-президент осудил погромы. Лула да Силва, в свою очередь, заявил, что отъезд Болсонару и его длительное молчание создают впечатление, что он был осведомлен о беспорядках.

30 марта Болсонару вернулся в Бразилию. Он заверил, что не собирается возглавлять оппозицию.