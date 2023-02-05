Губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села в Курской области

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Под обстрел со стороны Украины попало приграничное село Горналь Суджанского района Курской области, пострадавших нет, однако оборвана линия электропередачи к водопроводной башне, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. Главное — обошлось без пострадавших. Перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Поврежден автомобиль. В одном из домов выбиты стекла», — написал он.

Курская область наряду с другими приграничными регионами с начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам. В последний раз Старовойт сообщал об обстреле села Николаево-Дарьино 3 февраля. Тогда пострадавших не было, однако здания получили повреждения, также было нарушено электроснабжение в селах Николаево-Дарьино и Свердликово. По словам губернатора, было зафиксировано пять «прилетов» по складу зернохранилища одного из сельхозпредприятий.

Днем ранее он говорил, что с начала боевых действий в регионе из-за обстрелов повреждено около 400 жилых домов, а также пять школ, детский сад и больница.

В регионе с 19 октября действует средний уровень реагирования. Также с начала февраля в области «на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории» установили высокий уровень террористической опасности.