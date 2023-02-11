Пригожин назвал главную задачу в Артемовске

Украина все время посылает в Артемовск подкрепления, указал основатель ЧВК «Вагнер». И пока их там «колбасят», он рассчитывает, что российские силы будут улучшать позиции и продвигаться вперед

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью журналисту Семену Пегову заявил, что главная задача в Артемовске (украинское название — Бахмут) — дать возможность войскам продвигаться вперед.

«Бахмут нужен сегодня для того, чтобы дать возможность войскам комфортно действовать, поэтому Бахмут — главная точка притяжения, на которую идет украинская армия», — сказал Пригожин.

Украина все время посылает туда подкрепления, указал он. «И пока мы там их колбасим, мы рассчитываем, что все остальные будут двигаться, улучшать, занимать позиции, продвигаться и так далее», — отметил основатель ЧВК.

Отвечая на вопрос о том, близка ли полная блокада города, он пояснил, что украинские войска «достаточно хорошо подготовлены» и «четко понимают, откуда они могут въезжать, куда выезжать». При этом российские силы должны «охватывать Артемовск клещами»: город «просто в лоб брать невозможно».

Артемовск расположен к северу от Горловки и служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

В начале февраля Пригожин призывал президента Украины Владимира Зеленского не проявлять трусость и не сдавать Артемовск. Позднее он заявлял, что украинские военные «никуда не отступают» и «бьются до последнего». По его словам, в северных кварталах города развернулись ожесточенные бои «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку».

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ЧВК «Вагнер» закрепилась на севере Артемовска, перерезаны три из четырех путей снабжения украинской армии.

Зеленский говорил, что украинские войска будут бороться за город столько, сколько смогут, и что его никто не собирается сдавать.