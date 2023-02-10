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Пригожин оценил возможные сроки окончания спецоперации

Пригожин: минимальный срок для завершения спецоперации составит полтора года
Если Россия ставит целью занятие всех территорий ДНР и ЛНР, то военные действия могут продлиться еще полтора года. Если в числе задач стоит выход к Днепру, то операция может затянуться на три года, считает Пригожин
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью журналисту Семену Пегову заявил, что сроки завершения военных действий на Украине зависят от того, какие будут поставлены цели. При минимальной задаче, заключающейся в занятии всей территории ДНР и ЛНР, на это уйдет полтора года.

«Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать», — сказал он. Третьим вариантом он назвал задачу «дойти до Ла-Манша».

Президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции на Украине, называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

7 декабря 2022 года Путин заявил, что достижение этих целей может затянуться. «Конечно, это длительный процесс может быть. Но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Это такой значимый результат для России, это серьезный вопрос. Чего уж там греха таить. И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезные вещи», — сказал президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил, что сроки завершения военных действий зависят от политической воли Киева — так он ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, который в видеообращении к Politico сказал, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году. «В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — заявил Песков.

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