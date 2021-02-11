Си Цзиньпин назвал мировой катастрофой конфронтацию между США и КНР

Китайский лидер призвал Вашингтон к сотрудничеству, отметив, что конфликт США и КНР будет иметь последствия для всего мира. Байден и Си Цзиньпин 10 февраля провели первые телефонные переговоры

Си Цзиньпин (Фото: Feng Li / Getty Images)

Конфликт межу США и Китаем был бы катастрофой для всего мира, поэтому двум странам необходимо возобновить диалог. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом, передает SCNP.

«Сотрудничество — единственно правильный выбор для двух народов. Сотрудничество может помочь нашим двум странам и всему миру достичь больших результатов, в то время как конфронтация определенно станет катастрофой», — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что у Вашингтона и Пекина разные взгляды на многие вопросы, но сторонам следует сохранять уважительное отношение друг к другу и пытаться найти компромисс. В качестве примеров разногласий китайский лидер привел вопросы Тайваня и Гонконга. Си Цзиньпин отметил, что США необходимо с осторожностью подходить к вопросам, связанным с суверенитетом КНР.

«Вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна являются внутренними делами Китая и касаются его суверенитета и территориальной целостности. США должны уважать интересы нашей страны», — подчеркнул председатель КНР.