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Политика ,  
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Си Цзиньпин назвал мировой катастрофой конфронтацию между США и КНР

Китайский лидер призвал Вашингтон к сотрудничеству, отметив, что конфликт США и КНР будет иметь последствия для всего мира. Байден и Си Цзиньпин 10 февраля провели первые телефонные переговоры
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Feng Li / Getty Images)

Конфликт межу США и Китаем был бы катастрофой для всего мира, поэтому двум странам необходимо возобновить диалог. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом, передает SCNP.

«Сотрудничество — единственно правильный выбор для двух народов. Сотрудничество может помочь нашим двум странам и всему миру достичь больших результатов, в то время как конфронтация определенно станет катастрофой», — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что у Вашингтона и Пекина разные взгляды на многие вопросы, но сторонам следует сохранять уважительное отношение друг к другу и пытаться найти компромисс. В качестве примеров разногласий китайский лидер привел вопросы Тайваня и Гонконга. Си Цзиньпин отметил, что США необходимо с осторожностью подходить к вопросам, связанным с суверенитетом КНР.

Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
Политика
Джо Байден

«Вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна являются внутренними делами Китая и касаются его суверенитета и территориальной целостности. США должны уважать интересы нашей страны», — подчеркнул председатель КНР.

Ранее Белый дом сообщил о первых телефонных переговорах Байдена в качестве главы государства с председателем КНР. Президент США выразил озабоченность из-за действий Пекина в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также назвал «нечестной» экономическую политику КНР.

Президент США отметил, что «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» остается одним из приоритетов для Вашингтона, который готов защищать безопасность, процветание, здоровье и образ жизни американцев.

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Ранее в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры со своим китайским коллегой Ян Цзечи, в ходе которых озвучил намерение Вашингтона привлечь Пекин к ответственности за нарушения международных норм.

По словам Блинкена, США продолжат отстаивать демократические ценности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. До этого глава американского внешнеполитического ведомства заявлял, что отношения между Вашингтоном и Пекином являются наиболее важными для Соединенных Штатов, но при этом становятся все более враждебными.

Госсекретарь США пригрозил привлечь Китай к ответственности
Политика

Отношения между США и КНР ухудшились в период президентства Дональда Трампа. С 2017 года Штаты ввели ряд санкций против Пекина и китайских компаний. Для китайских товаров, ввозимых в США, ввели повышенные пошлины, Пекин ответил зеркальными мерами. В январе прошлого года стороны договорились, что КНР нарастит объем закупаемой у США продукции, а Вашингтон отложит введение пошлин на ряд китайских товаров.

Вашингтон неоднократно обвинял Пекин и китайские компании в краже американских технологий. Множество технологических гигантов из КНР, в том числе Huawei, были внесены в черные списки — американским гражданам и компаниям запретили иметь с ними какие-либо дела. В 2020 году Трамп назвал китайскую социальную сеть TikTok угрозой нацбезопасности. Он требовал продать американский сегмент сервиса компании из США под угрозой блокировки соцсети.

Автор
Михаил Котляр
Китай США Джо Байден Си Цзиньпин
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Блинкен назвал отношения с Китаем самыми важными для США
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