Госсекретарь США пригрозил привлечь Китай к ответственности

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Ян Цзечи заявил, что США постараются привлечь КНР к ответственности за нарушения международных норм. Об этом говорится на сайте американского Государственного департамента.

«США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности <...> за то, что она подрывает международный порядок, основанный на правилах», — уточняется в сообщении.

В частности, Блинкен указал на то, что действия Китая угрожают стабильности Индо-Тихоокеанского региона.

Американский политик также отметил, что США продолжат отстаивать демократические ценности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Кроме того, госсекретарь потребовал от Китая присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме.