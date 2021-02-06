Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 08:11 Топ-менеджеры PDVSA получили по пять лет тюрьмы за передачу данных США Бизнес, 08:04 Сборная России вышла в финал ATP Cup в Австралии Спорт, 07:49 В Мурманской области загорелся деревянный жилой дом Общество, 07:39 Как сделать поездки на автомобиле максимально комфортными и безопасными РБК и Porsche, 07:11 Госсекретарь США пригрозил привлечь Китай к ответственности Политика, 07:03 В ВОЗ сообщили о снижении темпов распространения коронавируса Общество, 06:57 В России впервые появится ГОСТ по информированию населения о ЧС Общество, 06:09 В Испании запретили использовать вакцину AstraZeneca для пожилых Общество, 05:57 Эксперт заявил об ожидании к марту 600 случаев COVID в день в Москве Общество, 05:26 В США задержали проникшего на авиабазу с самолетом для первых лиц страны Общество, 05:04 Цена комфорта: сколько стоят «умные города» РБК и Минстрой, 05:00 Роспотребнадзор напомнил о COVID-тесте для прибывающих в Россию поездом Общество, 04:22 Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию Общество, 04:12
Политика ,  
0 

Госсекретарь США пригрозил привлечь Китай к ответственности

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Ян Цзечи заявил, что США постараются привлечь КНР к ответственности за нарушения международных норм. Об этом говорится на сайте американского Государственного департамента.

«США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности <...> за то, что она подрывает международный порядок, основанный на правилах», — уточняется в сообщении.

Блинкен назвал отношения с Китаем самыми важными для США
Политика
Энтони Блинкен

В частности, Блинкен указал на то, что действия Китая угрожают стабильности Индо-Тихоокеанского региона.

Американский политик также отметил, что США продолжат отстаивать демократические ценности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Кроме того, госсекретарь потребовал от Китая присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме.

Китай лишил США статуса главного инвестнаправления в мире
Экономика
Фото:China Photos / Getty Images

Ранее Блинкен говорил, что американо-китайские отношения являются самыми важными для США и в то же время становятся все более враждебными. В то же время, по его словам, в некоторых аспектах Вашингтону и Пекину удалось наладить партнерство.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Virgin Galactic свела рынок с ума. Вот еще две мощные космические акции
Китай США Энтони Блинкен
Материалы по теме
Блинкен назвал отношения с Китаем самыми важными для США
Политика
Китай лишил США статуса главного инвестнаправления в мире
Экономика
Морские перевозки между США и Китаем вызвали рост цен на товары в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter