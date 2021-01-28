Блинкен назвал отношения с Китаем самыми важными для США

Американо-китайские отношения являются самыми важными для США, однако, в то же время они становятся все более враждебными. Об этом заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляцию брифинга ведет американский Госдепартамент.

«Не секрет, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем являются, вероятно, самыми важными отношениями, которые у нас есть в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить», — сказал Блинкен.

В то же время он добавил, что в отношениях между двумя странами все чаще «возникают некоторые враждебные аспекты». При этом госсекретарь отметил, что в некоторых сферах Вашингтон и Пекин налаживают сотрудничество.

Противостояние США и Китая обострилось во время президентства Дональда Трампа. В первые годы правления администрации республиканца ключевой проблемой во взаимоотношениях двух стран стала «торговая война». В результате с 2018 года Вашингтон ввел ряд пошлин на китайские товары, Пекин отвечал зеркально.