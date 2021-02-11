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Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе переговоров Байден заявил, что обеспокоен действиями Пекина. В частности, он затронул ситуации в Гонконге, Синьцзяне и на Тайване. Также американский президент выразил «фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина».

Кроме того, американский лидер отметил, что готов защищать безопасность, процветание, здоровье и образ жизни американцев, а также обозначил одним из своих приоритетов свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

Госсекретарь США пригрозил привлечь Китай к ответственности
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В завершение лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу противодействия пандемии коронавируса, климатических изменений и нераспространения оружия.

Ранее Байден заявил, что между Китаем и США есть острая конкуренция, которая, по его мнению, не должна перерастать в конфликт. Президент США также пообещал не ввязываться в торговые войны с КНР, как это делал его предшественник Дональд Трамп.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ян Цзечи, в ходе которого заявил, что США постараются привлечь КНР к ответственности за нарушения международных норм. В частности, Блинкен указал на то, что действия Китая угрожают стабильности Индо-Тихоокеанского региона.

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В свою очередь, в Китае призвали США исправить ошибки, допущенные в последнее время в отношении КНР, и сосредоточиться на сотрудничестве.

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