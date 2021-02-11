Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе переговоров Байден заявил, что обеспокоен действиями Пекина. В частности, он затронул ситуации в Гонконге, Синьцзяне и на Тайване. Также американский президент выразил «фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина».

Кроме того, американский лидер отметил, что готов защищать безопасность, процветание, здоровье и образ жизни американцев, а также обозначил одним из своих приоритетов свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

В завершение лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу противодействия пандемии коронавируса, климатических изменений и нераспространения оружия.