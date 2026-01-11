Фицо призвал заменить Каллас на посту главы евродипломатии. По его мнению, ЕС сейчас занимает пассивную позицию в мировой политике, хотя у него есть все возможности, чтобы переломить ситуацию

Роберт Фицо, Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Главу евродипломатии Каю Каллас на посту должен сменить другой человек, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом он заявил в интервью телеканалу TA-3.

«Мы должны заменить высокого представителя ЕС по международной политике госпожу Каллас», — сказал Фицо.

Политик добавил, что впервые высказывает подобное мнение вслух. Он призвал ЕС отказаться от пассивной позиции и отметил, что тот обладает достаточной экономической и демографической мощью, чтобы быть глобальным игроком, а не просто наблюдателем.

«Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», — подчеркнул Фицо.

По мнению словацкого президента, европейские лидеры умеют только «ненавидеть Россию», но не предлагают собственных решений. ЕС не способен гибко реагировать на новые вызовы, а его конкурентоспособность постепенно снижается, пояснил он.

Также Фицо раскритиковал Европу за чрезмерную зависимость от США. По его мнению, у ЕС нет собственной сильной стратегии.

Каллас стала главой евродипломатии летом 2024 года. Она сменила на этом посту испанца Жозепа Борреля. До этого политик занимала пост премьер-министра Эстонии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — одна из ключевых должностей в союзе. Глава евродипломатии вносит предложения о формировании общей внешней политики и политики безопасности, а также обеспечивает выполнение решений, принятых ЕС и Советом ЕС (министрами стран — членов блока). К его полномочиям относится проведение ежемесячных встреч глав МИД участников ЕС, которые определяют приоритеты и основные принципы внешней политики союза. Верховный представитель также обеспечивает последовательность и согласованность действий ЕС на внешней арене.

Каллас уже подвергалась критике как со стороны других европейских политиков и дипломатов, так и со стороны СМИ. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан в конце декабря негативно высказался о ней из-за риторики в отношении России.

Опрошенные изданием Foreign Policy в октябре европейские дипломаты заявили, что Каллас слишком прямолинейна и ей недостает гибкости. Один из них охарактеризовал главу евродипломатии «скорее [как] полицейского, чем [как] дипломата». «Ее день начинается и заканчивается Россией», — подчеркнул он.

The Telegraph писала, что жесткая позиция Каллас вызывает разобщенность на Западе, а ее отказ от переговоров с Москвой фактически исключил Европу из мирного процесса и позволил России занять более выгодную позицию в переговорах.

Газета отмечала, что поддержка продолжения боевых действий со стороны Каллас вызывает недовольство и на Украине. Издание привело слова бывшего пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского Юлии Мендель. «Многие, кто инстинктивно отвергает любое мирное предложение, считают, что защищают Украину. При всем уважении это ярчайшее доказательство того, что они понятия не имеют, что на самом деле происходит сейчас на линии фронта и внутри страны», — говорила Мендель.