Дипломаты ЕС пожаловались на «скорее полицейскую, чем дипломата» Каллас

Кая Каллас (Фото: Thomas Traasdahl / Reuters)

Европейские дипломаты считают верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас слишком прямолинейной и ждут от нее гибкости, пишет издание Foreign Policy.

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — заявил неназванный евродипломат. Другой собеседник издания назвал Каллас «скорее полицейским, чем дипломатом». «Ее день начинается и заканчивается Россией», — подчеркнул он.

Издание отмечает, что прямолинейность Каллас привела к обострению отношений Европы с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у властей Индии и Китая.

Недавно Каллас посетила Катар для встречи со своим иранским коллегой, но сделала это в качестве посредника, а не активного переговорщика, пишет FP. Издание отмечает, что ей не удалось добиться консенсуса по палестино-израильскому конфликту, «и, похоже, она даже отошла на второй план в вопросе Украины».

Кая Каллас известна своей антироссийской риторикой. Так, в июне она заявляла о «360-градусной угрозе миру» от России. А в августе утверждала, что российской стороне нельзя доверять в вопросах урегулирования конфликта на Украине.

В ответ глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в позиции Евросоюза по российско-украинскому конфликту отсутствуют дипломатические инициативы, а заявления Каллас являются примером «деградации внешнеполитических методов».

Каллас стала главой евродипломатии летом 2024 года. Она сменила на этом посту испанца Жозепа Борреля. До этого политик занимала пост премьер-министра Эстонии. Она была объявлена МВД России в розыск за решения о демонтаже памятников советского периода.