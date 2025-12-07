 Перейти к основному контенту
Политика
The Telegraph назвала Каллас подарком России из-за ее позиции по Украине

The Telegraph: Кая Каллас — подарок для России из-за ее позиции по Украине
Каллас продолжает отказываться от переговоров с Путиным, чем позволяет России занять более выгодную позицию на переговорах по Украине, пишет The Telegraph. Кроме того, ее позиция вызывает разобщенность на Западе, отмечает газета
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас является «подарком для России», поскольку ее личная жесткая позиция по конфликту на Украине вызывает разобщенность на Западе, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Тот факт, что Каллас твердо отказывается переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, фактически исключил ЕС из мирного процесса, говорится в статье. Это позволило Москве занять более выгодную позицию на переговорах, утверждает издание.

Также газета отмечает раздражение американских чиновников из-за того, как радикализировалась внешняя политика Евросоюза. Этот процесс они назвали «эстонизацией». Кая Каллас — бывший премьер-министр Эстонии (2021–2024), которая традиционно придерживается жесткой позиции в отношении России.

Призывами Каллас продолжать боевые действия разочарованы и на Украине, утверждает The Telegraph. Издание приводит слова Юлии Мендель — бывшего пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского.

«Многие, кто инстинктивно отвергает любое мирное предложение, считают, что защищают Украину. При всем уважении, это ярчайшее доказательство того, что они понятия не имеют, что на самом деле происходит сейчас на линии фронта и внутри страны», — написала бывший пресс-секретарь.

Пока Каллас и другие европейские лидеры пытаются убрать наиболее болезненные для Киева пункты из мирного плана США, настоящие переговоры проходят между Россией, США и Китаем, пишет The Telegraph. Европа не участвует в дискуссиях, даже когда разрабатывается будущая архитектура безопасности континента, отмечает издание.

В этом контексте газета также указывает на отсутствие у ЕС четкого плана и определенных перспектив касательно финансовой поддержки Киева.

Каллас назвала, в чем согласна с США в критике Европы
Политика
Кая Каллас

Отношения между США и Евросоюзом резко испортились после прихода к власти американского президента Дональда Трампа. «Россия хочет видеть США и Европу расколотыми. Давайте не дадим им этого», — говорила Каллас в марте, в первые месяцы после его возвращения.

После того как новая американская администрация представила свой мирный план по Украине, Каллас заявила, что Европа поддерживает «справедливый и прочный мир» и видит только один возможный план, который заключается в поддержке Украины и ослаблении России.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Европа «самоустранила» себя от урегулирования на Украине, в частности потому что сорвала все предыдущие договоренности по разрешению конфликта, включая:

  • договоренность об урегулировании от февраля 2014 года;
  • минские соглашения;
  • стамбульские договоренности 2022 года.

В Кремле не раз заявляли, что Европа не имеет права участвовать в переговорном процессе по Украине. Так, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Европа не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам России и Украины, поскольку «целиком и полностью занимает сторону» Киева.

Вместе с тем 25 ноября Песков отметил, что обсуждение архитектуры глобальной системы безопасности невозможно без участия стран Европы и на каком-то этапе это все равно потребуется.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Кая Каллас Евросоюз внешняя политика Украина Военная операция на Украине мирные переговоры
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
