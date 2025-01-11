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Война санкций ,  
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RMF узнало срок начала обсуждения в ЕС 16-го пакета санкций против России

RMF: в ЕС начнут обсуждение 16-го пакета санкций против России 14 января
Сюжет
Война санкций
Фото: Александр Казаков / ТАСС
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Консультации Еврокомиссии со странами — членами ЕС по поводу 16-го пакета санкций против России начнутся во вторник, 14 января, сообщает польская радиостанция RMF.

В ходе обсуждений участники блока выскажут свои предложения и опасения, связанные с предстоящими ограничениями. ЕК сможет представить проект санкционного пакета только после всех консультаций и должна получить единогласное одобрение всех членов ЕС. «Мы ожидаем, что это произойдет на рубеже января и февраля», — рассказали источники RMF.

По данным радиостанции, Польша, которая председательствует в ЕС с 1 января, сменив Венгрию, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину военных действий на Украине — 24 февраля. В декабре Варшава вместе с группой скандинавских и прибалтийских стран представила свои предложения по 16-му пакету санкций. Среди требований в том числе запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа (СПГ), а также запрет сотрудничества с российской атомной отраслью.

Россия называет санкции незаконными.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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