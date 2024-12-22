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Военная операция на Украине ,  
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Welt узнал о подготовке в ЕС санкций к третьей годовщине боев на Украине

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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
В 16-м пакете будут меры против секторов российской экономики, которых ограничения пока не коснулись или коснулись «в недостаточной степени». Москва требует отмены санкций, называя их незаконными
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Евросоюз намерен приурочить 16-й пакет санкций против России к 24 февраля 2025 года, третьей годовщине военного конфликта Москвы и Киева, сообщает Welt со ссылкой на европейских дипломатов. Ограничительные меры ко второй годовщине были введены в конце февраля 2024-го.

Новый санкционный раунд должен послать «четкий сигнал» России, сказали собеседники, отметив, что он затронет конкретные сектора российской экономики, которых ограничения пока не коснулись или коснулись «в недостаточной степени». В черный список попадут люди и организации, которых Брюссель считает ответственными за «пропаганду и подрыв территориальной целостности Украины».

Со слов источников, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей (EEAS) также хотят запретить въезд и закрыть доступ к активам людей, подозреваемых в шпионаже в пользу России и участии в кампаниях по дезинформации, в том числе в Германии. Окончательного решения пока нет, так как в Брюсселе признают, что установить причастных к «гибридным российским атакам» будет сложно, пишет издание.

Под новые «украинские» санкции ЕС попали Utair, ПИК и Лариса Долина
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Последний, 15-й пакет санкций ЕС принял 16 декабря. В список попали 54 человека и 32 организации, в том числе из Китая, Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые, по мнению Евросоюза, помогают России обходить ограничения, и более 50 судов из третьих стран. Меры затронули, в частности, певицу Ларису Долину, авиакомпанию Utair и застройщика ПИК. В тот же день в Брюсселе объявили о санкциях за «дестабилизирующие действия России за рубежом» против заместителя гендиректора «Газпром-Медиа» Тины Канделаки, политолога Тимофея Бордачева и ряда «сотрудников ГРУ».

Евросоюз продлевает ограничения каждые полгода, в следующий раз это должно произойти в конце января 2025-го, для чего нужна поддержка всех 27 членов объединения. По данным Bloomberg, премьер Венгрии Виктор Орбан, не раз блокировавший инициативы ЕС о помощи Украине, заявил другим лидерам, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа (пройдет 20 января), а пока «не готов двигаться вперед с продлением».

Москва считает санкции Запада нелегитимными и настаивает на их отмене. МИД пообещал, что Россия проанализирует меры с точки зрения ущерба экономике «и ответные шаги не заставят себя ждать».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз санкции Военная операция на Украине экономика России
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