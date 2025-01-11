Bloomberg узнал о расколе среди спецслужб США по «гаванскому синдрому»

Пять разведывательных агентств США подтвердили прежние выводы, в то время как два допустили, что к случаям «гаванского синдрома» могут быть причастны иностранные спецслужбы. В Кремле называли обвинения в адрес России беспочвенными

Среди спецслужб США возник раскол по вопросу о том, могли ли иностранные противники Вашингтона быть ответственными за проблемы со здоровьем у американских дипломатов и сотрудников разведки, названные «гаванским синдромом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет с обновленными оценками разведывательных ведомств.

Пять разведслужб подтвердили выводы 2023 года и посчитали «крайне маловероятным», что ответственность за эти события несут иностранные противники США. Тем не менее, два из семи американских разведывательных агентств теперь не согласны с представленными ранее оценками, и полагают, что виновными в произошедшем могут быть иностранные спецслужбы.

Два агентства, названия которых в отчете не уточняются, пересмотрели выводы, поскольку, по их оценке, отдельные страны добивались прогресса в исследованиях и разработке оружия.

Одна из спецслужб заключила, что существует «примерно равная вероятность» применения иностранным субъектом нового типа оружия или его прототипа, а также того, что это не связано с внешними факторами. Второе агентство дало «примерно равные шансы» на то, что иностранный противник мог разработать такое оружие.

Впервые о симптомах «гаванского синдрома» сообщили в 2016 году американские дипломаты на Кубе. Они жаловались на внезапные головные боли, потерю слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошноту. При медицинских обследованиях дипломатов были выявлены легкое травматическое повреждение мозга у некоторых из них, а также проблемы с центральной нервной системой. После этого США сократили дипломатическое присутствие на острове, а также решили выслать 15 кубинских дипломатов. Власти Кубы заявляли о готовности содействовать расследованию и призвали не политизировать ситуацию.

В 2018 году у американского дипломата выявили подобные симптомы в Китае. В 2021 году The Wall Street Journal писала, что американские дипломаты пожаловались на проявления «гаванского синдрома» в Германии. В том же году газета сообщила об эвакуации сотрудника ЦРУ из Сербии из-за таких же симптомов. Неподтвержденные случаи также были в Польше, Грузии, на Тайване и в Вашингтоне, отмечала WSJ.

В 2020 году ученые Национальной академии наук, инженерии и медицины США назвали главной причиной «гаванского синдрома» направленное радиочастотное излучение. Но ученые допустили, что другие факторы, такие как хронические заболевания, могли быть причиной некоторых случаев появления «гаванского синдрома».

В Кремле называли беспочвенными утверждения о причастности России к «гаванскому синдрому». В Белом Доме также подчеркивали, что американская разведка не давала заключений относительно причастности к этому Москвы.