США заявили об отсутствии данных о связи России и «гаванского синдрома»

Белый дом: у разведсообщества нет данных о связи России и «гаванского синдрома»

Разведка США назвала маловероятной причастность иностранных спецслужб к развитию у американских чиновников «гаванского синдрома» с головной болью и тошнотой. Ранее источники CBS заявили, что к этим случаям имеет отношение Россия

Карин Жан-Пьер (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Разведка США не делала заключения о том, что Россия причастна к случаям «гаванского синдрома» у американских дипломатов, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я буду очень осторожна: разведывательное сообщество не пришло к такому выводу», — сказала она и отослала задавшую вопрос журналистку к сделанной ранее оценке спецслужб о том, что причастность других стран к появлению у американских чиновников этого заболевания «маловероятна».

Жан-Пьер добавила, что с момента появления информации о «гаванском синдроме» власти США дали несколько поручений правительственным агентствам по данному вопросу. В частности, расследования относительно случаев его появления были приоритетными, пострадавшим и их семьям предоставляют необходимую медицинскую помощь.

«Гаванский синдром» получил свое название потому, что его первые случаи зафиксировали у американских чиновников из посольства на Кубе в 2016 году. Среди его признаков — головные боли, тошнота, боль в ушах. Они соответствуют симптомам травм головы, однако у тех, кто жаловался на такое недомогание, черепно-мозговых травм не выявили. Лиц, предположительно пострадавших от синдрома, выявляли и в других странах. В марте 2023-го Национальная разведка США сообщила, что большинство агентств разведывательного сообщества пришли к выводу, что «очень маловероятна» ответственность «иностранного противника» за случаи, которые описывают как «гаванский синдром».

31 марта CBS News сообщил со ссылкой на источники, что к случаям «гаванского синдрома» могут быть причастны российские спецслужбы. Собеседники телеканала рассказали, что есть доказательства этого. По их данным, на дипломатов воздействовали неизвестным «акустическим оружием». Они также предположили, что сотрудники спецслужб приезжали в те города, где у американских дипломатов вскоре проявлялся «гаванский синдром».

Утверждения о причастности России к так называемому гаванскому синдрому беспочвенны, заявил 1 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что и раньше звучали обвинения в адрес российской стороны, но доказательств представлено не было.