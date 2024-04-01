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Политика ,  
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В Кремле отреагировали на обвинения в причастности к гаванскому синдрому

Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности к гаванскому синдрому
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Утверждения о причастности России к так называемому «гаванскому синдрому» беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все это не более чем беспочвенное, голословное обвинение СМИ», — сказал Песков на брифинге, передает корреспондент РБК. Пресс-секретарь отметил, что тема «гаванского синдрома» много лет «муссируется в прессе».

«Причем чаще всего с самого начала она как-то была увязана с обвинениями российской стороны в этом. Но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям не публиковал и не высказывал», — подчеркнул Песков.

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Фото:Noel Hendrickson / Global Look Press

Так он прокомментировал публикацию CBS о том, что российское главное управление Генштаба России якобы причастно к «гаванскому синдрому», который поражал сотрудников дипломатических представительств, чиновников и разведчиков США по всему миру. Журналисты утверждают, что российские военные могли атаковать американцев с помощью секретного акустического оружия.

«Гаванский синдром» получил свое название после инцидента, произошедшего в 2016 году на Кубе. Американские дипломаты пожаловались на внезапные головные боли, потерю слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошноту. При медицинских обследованиях были выявлены легкое травматическое повреждение мозга у некоторых из них, а также проблемы с центральной нервной системой.

В 2018 году подобные симптомы выявили у американского дипломата в Китае. В 2021 году на проявления «гаванского синдрома» пожаловались американские дипломаты в Германии, сообщила The Wall Street Journal. В том же году газета рассказала об эвакуации сотрудника ЦРУ из Сербии из-за таких же проблем.

В 2020 году ученые Национальной академии наук, инженерии и медицины США назвали главной причиной «гаванского синдрома» направленное радиочастотное излучение. При этом ученые допустили, что другие факторы, такие как хронические заболевания, могли быть причиной некоторых случаев появления «гаванского синдрома».

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В июле 2021 года глава ЦРУ Уильям Бернс допустил, что Россия может быть причастна к появлению «гаванского синдрома», но отказался говорить об этом с уверенностью до завершения расследования. МИД России назвал утверждения о российском следе в происхождении «гаванского синдрома» фейками.

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Теги
Дмитрий Песков США Генштаб России
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