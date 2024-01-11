В НАТО пообещали Украине помощь на миллиарды евро

Страны НАТО окажут Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь на миллиарды евро в 2024 году. Об этом говорится в заявлении Совета Украина — НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе на уровне послов.

«Сегодня страны НАТО дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году», — говорится в заявлении.

В НАТО напомнили, что западные страны уже поставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны, они подтверждают свою «приверженность дальнейшему укреплению обороны» страны. В частности, союзники решили закупить 1 тыс. ракет Patriot для усиления своей и украинской систем ПВО, Германия недавно поставила на Украину системы ПВО Patriot и Skynex и дополнительные ракеты для ПВО IRIS-T, а Великобритания отправила около 200 ракет для ПВО.

В июле 2023 года советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что для защиты всей Украины необходимо 10–12 современных комплексов Patriot или аналогичных систем противовоздушной обороны. Тогда он уточнил, что у Киева их недостаточно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что поставки систем ПВО Украине сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» спецоперации.