Координатор «Левого фронта» Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском

Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском

Подробностей о проведении обыска у Сергея Удальцова пока нет. В декабре ему назначили 40 часов обязательных работ после акции на Красной площади, приуроченной ко дню рождения Сталина

Сергей Удальцов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском.

«Ломятся в дверь, говорят, что из полиции», — написал он в телеграм-канале.

Сообщение было опубликовано в 6:02 мск, других подробностей пока нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что такая информация не поступала. РБК обратился за комментарием к Удальцову и в пресс-службу «Левого фронта».

10 января «Левый фронт» проводил пикеты в центре Москвы с требованиями в том числе к отставки главы Подмосковья Андрея Воробьева.

В конце декабря на Удальцова составили административный протокол по ст. 20.2 ч. 5 КоАП (нарушение правил проведения митинга); сотрудники полиции задержали его после акции на Красной площади, посвященной дню рождения Иосифа Сталина. На мероприятии были развернуты флаги, в том числе «Левого фронта». Удальцову назначили 40 часов обязательных работ.

Удальцов был одним из лидеров протестного движения 2011–2012 годов. В июле 2014 года его признали виновным в организации массовых беспорядков в ходе акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года. Суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии. На свободу Удальцов вышел в августе 2017 года.

Впоследствии Удальцова не раз задерживали за участие в не согласованных с властями протестных акциях, в том числе против повышения пенсионного возраста и политических репрессий.



