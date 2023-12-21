Удальцова задержали после акции на Красной площади
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали после акции на Красной площади, посвященной дню рождения Иосифа Сталина. Об этом РБК сообщил сам Удальцов.
«Когда на площади подняли красные флаги, в частности флаги «Левого фронта», подошла полиция, и сказали, что теперь флаги запрещено разворачивать. Непонятно совершенно, всегда было можно. Мне сказали, что я организовал какое-то незаконное мероприятие», — рассказал Удальцов.
Он уточнил, что его увезли в ОВД «Китай-город». По словам Удальцова, акция продолжилась без его участия.
В своем телеграм-канале Удальцов сообщил, что полицейские будут составлять протокол о проведении несанкционированной акции на Красной площади. «Как это сочетается с тем, что я участвовал в согласованном мероприятии вместе с депутатами от КПРФ — непонятно», — добавил координатор «Левого фронта».
19 декабря пресс-служба «Левого фронта» анонсировали акцию «лево-патриотических сил» на Красной площади с возложением цветов к Мавзолею и Кремлевской стене по случаю 144-й годовщины со дня рождения Сталина.
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