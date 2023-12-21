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Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали после акции на Красной площади, посвященной дню рождения Иосифа Сталина. Об этом РБК сообщил сам Удальцов.

«Когда на площади подняли красные флаги, в частности флаги «Левого фронта», подошла полиция, и сказали, что теперь флаги запрещено разворачивать. Непонятно совершенно, всегда было можно. Мне сказали, что я организовал какое-то незаконное мероприятие», — рассказал Удальцов.

Он уточнил, что его увезли в ОВД «Китай-город». По словам Удальцова, акция продолжилась без его участия.

В своем телеграм-канале Удальцов сообщил, что полицейские будут составлять протокол о проведении несанкционированной акции на Красной площади. «Как это сочетается с тем, что я участвовал в согласованном мероприятии вместе с депутатами от КПРФ — непонятно», — добавил координатор «Левого фронта».

19 декабря пресс-служба «Левого фронта» анонсировали акцию «лево-патриотических сил» на Красной площади с возложением цветов к Мавзолею и Кремлевской стене по случаю 144-й годовщины со дня рождения Сталина.