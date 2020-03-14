Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве
У здания ФСБ в Москве полиция задержала участников одиночных пикетов, выступавших против политических репрессий. По данным издания «ОВД-Инфо», среди задержанных левые активисты Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, а также правозащитник Лев Пономарев. В общей сложности задержаны более 25 человек.
О задержаниях в районе Лубянской площади сообщил и корреспондент РБК.
Факт своего задержания РБК подтвердил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, он пришел «морально поддержать» проводивших одиночные пикеты и стоял в стороне.
«Всего задержано человек 20, в нашем автозаке — восемь человек вместе со мной», — рассказал он.
Активист Артем Айрапетов также сообщил РБК о своем задержании. «Я пришел на акцию распространить листовки против кампании незаконной проверки документов», — сказал он.