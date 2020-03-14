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Политика ,  
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Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

У здания ФСБ задержали более 25 человек, которые вышли на акцию. Среди задержанных оказался левый активист Сергей Удальцов и правозащитник Лев Пономарев
Лев Пономарев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У здания ФСБ в Москве полиция задержала участников одиночных пикетов, выступавших против политических репрессий. По данным издания «ОВД-Инфо», среди задержанных левые активисты Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, а также правозащитник Лев Пономарев. В общей сложности задержаны более 25 человек.

О задержаниях в районе Лубянской площади сообщил и корреспондент РБК.

Факт своего задержания РБК подтвердил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, он пришел «морально поддержать» проводивших одиночные пикеты и стоял в стороне.

«Всего задержано человек 20, в нашем автозаке — восемь человек вместе со мной», — рассказал он.

Активист Артем Айрапетов также сообщил РБК о своем задержании. «Я пришел на акцию распространить листовки против кампании незаконной проверки документов», — сказал он.

Активист Ирина Яценко сообщила РБК, что сотрудник полиции изначально заявил ей, что акция незаконна. После ее объяснения, что для одиночного пикета согласования не нужно, ее увели в автозак. «Сейчас нас в автозаке 12 человек, включая правозащитника Льва Пономарева. Вроде бы, везут в ОВД «Таганский». Еще есть два автозака, но сколько в них людей, я не знаю», — рассказала Яценко.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что пока не обладают информацией о задержании участников акции.

Акция, как говорили организаторы изданию «Коммерсантъ», планировалась в качестве «отсылки» к акции 1989 года. Тогда здание КГБ в знак протеста против политических репрессий оцепили несколько сотен человек.

В этот раз акцию на Лубянской области организовало движение Rupression. Оно призывало охватить «живой цепью» здание ФСБ в знак протеста против политических репрессий и принятых Госдумой поправок к Конституции. По словам соорганизатора акции Ольги Мирясовой, люди должны были стоять друг от друга на расстоянии вытянутой руки, чтобы не препятствовать проходу граждан и тем самым не давать поводов для задержаний.

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева, Юлия Сапронова
Теги: одиночный пикет, Сергей Удальцов
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