Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

У здания ФСБ задержали более 25 человек, которые вышли на акцию. Среди задержанных оказался левый активист Сергей Удальцов и правозащитник Лев Пономарев

Лев Пономарев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У здания ФСБ в Москве полиция задержала участников одиночных пикетов, выступавших против политических репрессий. По данным издания «ОВД-Инфо», среди задержанных левые активисты Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, а также правозащитник Лев Пономарев. В общей сложности задержаны более 25 человек.

О задержаниях в районе Лубянской площади сообщил и корреспондент РБК.

Факт своего задержания РБК подтвердил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, он пришел «морально поддержать» проводивших одиночные пикеты и стоял в стороне.

«Всего задержано человек 20, в нашем автозаке — восемь человек вместе со мной», — рассказал он.

Активист Артем Айрапетов также сообщил РБК о своем задержании. «Я пришел на акцию распространить листовки против кампании незаконной проверки документов», — сказал он.