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Зеленский предложил лишать гражданства украинцев с российским паспортом

Президент Украины Зеленский призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом
У тех, кто имеет российский паспорт, должно оставаться только гражданство России, считает Зеленский. Он предложил лишать паспорта Украины граждан России, оказывающих «духовное или политическое влияние» на страну
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Украинцев, которые получили российский паспорт, необходимо лишать гражданства страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам второго саммита Люблинского треугольника во Львове. Запись брифинга опубликовал офис главы государства в телеграм-канале.

«Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, — все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве», — сказал он (цитата по изданию «Слово и дело»).

Лишать гражданства Украины за получение российского паспорта предлагали еще в июле 2021 года. Тогда депутаты Верховной рады Оксана Савчук (не является членом ни одной из фракций), Наталья Пипа (член фракции «Голос») и Николай Княжицкий (член фракции «Европейская солидарность») внесли в парламент законопроект с предложением лишать гражданства Украины лиц, добровольно получивших российский паспорт.

На Украине с июля 2021 года действует указ Совета национальной безопасности и обороны, который обязывает чиновников подтверждать отсутствие у них иностранного гражданства, а также документа, дающего право на постоянное проживание на территории другой страны.

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям новых регионов подать в МВД заявление об отказе от украинского гражданства в день получения российского паспорта. Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий прекращение действия украинского гражданства со дня подачи соответствующего заявления в компетентный российский орган. Такое право предложили дать гражданам России, у которых есть украинский паспорт.

После принятия новых регионов в состав России граждане, которые постоянно там проживают (или ранее проживали, но выехали в Россию), автоматически приобретали российское гражданство после принесения присяги. «Выходцев» из новых регионов, которые находятся за рубежом, МИД призывал решить, принимать ли им российское гражданство, в течение месяца.

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В сентябре правительство Украины одобрило уголовную ответственность за получение российского паспорта госслужащими, пропаганду российского гражданства и принуждение украинских граждан к его получению. Получение документа оправданно, только когда это необходимо для возвращения на Украину через третьи страны, считают в Киеве.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Владимир Зеленский гражданство
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