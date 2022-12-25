Минобороны Турции сообщило, что конфликт на Украине растянется на годы

Министр обороны Турции не исключил, что из-за поддержки Киева со стороны западных стран, конфликт на Украине продолжится и в следующем году. При этом он указал, что Анкара всегда призывала к прекращению боев и началу переговоров

Министр обороны Турции Хулуси Акар (Фото: Zuma / ТАСС)

Конфликт на Украине, вероятнее всего, продолжится и в следующем году, в том числе из-за поддержки Киева со стороны США и Европы. Об этом рассказал министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Iha.

«Похоже, эта война не завершится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно, осуществляется подготовка [украинских военных], [остаются в силе] планы и [выделяются] деньги, заложенные в [их] бюджеты. С другой стороны, есть и заявления России. Если объединить все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», — заявил Акар.

Он также подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность «всех своих соседей» и призывает к немедленному прекращению боевых действий на Украине.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Страны Запада в ответ на спецоперацию ввели против Москвы санкции и начали поставлять Украине вооружения, Киев ввел военное положение и объявил мобилизацию.



Переговорщики с Украины и из России неоднократно встречались после начала конфликта, в том числе в Стамбуле, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. Россия регулярно говорит о готовности к переговорам с Украиной, указывая, что диалог пока невозможен из-за позиции Киева. В МИДе подчеркивали, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее не раз призывал западные страны к диалогу с Россией, он также счел неправильным негативное отношение к Путину. «Все выступают против него. Позвольте мне быть откровенным, я бы сказал, что это неправильно. Если вы проявите негативные подходы к такому государству, как Россия, он будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи притесненным», — пояснил турецкий лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря заявил, что знает о предложениях начать переговоры с Россией, но «не видит, о чем можно договариваться». По его мнению, момент для дипломатии наступит при отводе российских военных к границам Украины 1991 года.