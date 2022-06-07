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Шадаев заявил об отсутствии сигналов от зарубежных ИТ-фирм о возвращении

По словам главы Минцифры, Россия будет рада, если зарубежные ИТ-вендоры и производители возобновят работу, поскольку «конкуренция — это хорошо». Однако он не ожидает, что это произойдет
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев не ожидает возращения в страну крупных зарубежных ИТ-вендоров и производителей. Об этом он заявил на мероприятии «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», его слова приводятся в Telegram-канале Минцифры.

«В текущей ситуации ждать возращения крупных вендоров и производителей не приходится. Если они вернутся, будем рады: конкуренция — это хорошо. Но сигналов, что кто-то планирует вернуться, не видим», — констатировал Шадаев.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее в Минцифры выступили против привлечения к административной и уголовной ответственности руководителей российских офисов иностранных компаний, которые приостановили или прекратили свою деятельность в стране. В ведомстве считают, что такие решения «принимались непосредственно не ими и отвечать за них они не могут». Если зарубежные компании не возобновят работу, их места займут структуры из России или тех стран, которые не ввели ограничений.

В конце марта президент Владимир Путин запретил с января 2025 года госорганам и госзаказчикам использовать иностранное программное обеспечение в критической инфраструктуре. Запрет наложен и на несогласованные госзакупки зарубежного софта для этих целей. К этому времени российские госструктуры должны перейти на российское ПО.

Об уходе из России заявили, в частности, Microsoft, Oracle, AMD, Intel, Cisco, IBM и др.

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Теги
Елена Чернышова
ИТ-компании Россия Максут Шадаев уход с рынка
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