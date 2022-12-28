Минцифры выступило против запрета ИТ-специалистам выезжать из страны

Шадаев назвал ограничения для ИТ-специалистов «вредными» в сложившейся ситуации. Ведомство выступает против любых жестких запретов, «тем более» против ограничений на выезд, добавил министр.

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Минцифры выступает против запрета на выезд ИТ-специалистов за пределы России, заявил глава ведомства Максут Шадаев на вебинаре, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными. То есть, наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — сказал он

«Много обсуждается, что надо, чтобы экономически это было не так интересно. Но при этом мы за то, чтобы жестких ограничений не вводить. И уж тем более не ограничивать выезд», — добавил министр.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Андрей Клишас 14 декабря сообщил телеканалу RTVI, что в Госдуму собираются внести законопроект об ограничении удаленной работы для уехавших из страны россиян. Издание «Верстка» со ссылкой на два источника в парламенте написало, что запрет может коснуться чиновников, работников отдельных транспортных отраслей, а также сотрудников из сферы информационной безопасности.

В Минцифры, после этого заявили, что подобные ограничения могут вызвать «снижение темпов развития цифровых платформ и решений», что «может негативно сказаться на их конкурентоспособности». Определять формат, в котором будут работать сотрудники должны сами ИТ-компании, добавили в ведомстве. При этом удаленную работу в проектах по развитию государственных информационных систем в Минцифры сочли «невозможной».

Клишас как соавтор законопроекта о запрете на удаленку предложил выяснить, поддержит ли министерство введение уголовной ответственности за утечки персональных данных российских граждан, «которые стали у нас уже чуть ли не нормой». Сенатор также поинтересовался, кто отвечает за этот вопрос в Минцифры.