В Перу нового президента обвинили в геноциде из-за гибели протестующих

В Перу нового президента Болуарте обвинили в геноциде из-за гибели протестующих против нее

В Перу началось расследование в отношении нового президента Дины Болуарте, премьер-министра Альберто Отаролы, министра внутренних дел Виктора Рохаса и обороны Хорхе Чавеса, говорится в Twitter генпрокуратуры страны. В деле есть еще двое фигурантов.

«Предварительное расследование ведется по предполагаемым преступлениям геноцида, квалифицированному убийству и серьезным травмам, нанесенным во время демонстраций в декабре 2022 года и январе 2023 года», — сказано в сообщении.

В Twtter ведомства также сказано, что поводом для начала расследования стало 18 жертвах столкновений между протестующими и правоохранительнsми органами в городе Пуно на юго-востоке страны. Там участники митинга выступали за отставку Болуарте, проведение новых выборов, пишет La Republica. Издание отмечает, что общее число жертв митингов приблизилось к 40.

В генпрокуратуре отметили, что проводят следственные действия по данному вопросе: собирают изображения с камер видеонаблюдения, показания свидетелей; судебные медики ведут вскрытия.

Протесты в Перу начались в первой половине декабря, когда теперь экс-президент страны Педро Кастильо перед заседанием парламента, который хотел отправить его в отставку из-за обвинений в коррупции, распутил конгресс и ввел в стране режим чрезвычайного положения. Однако депутаты все же объявили главе государства импичмент. Позже Кастильо задержали и поместили под стражу на 18 месяцев по обвинению в мятеже.

Пост главы государства заняла вице-президент Дина Болуарте. Она предложила провести досрочные выборы, а также конституционную реформу в 2024 году. Далеко не все выступили на стороне Болуарте.