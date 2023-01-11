В помощи протестующим в Бразилии заподозрили более 100 компаний

Подозреваемых в финансировании протестов в Бразилии выявили в десяти штатах. В их числе есть представители агропромышленного бизнеса, среди которых экс-президент Болсонару пользуется большой поддержкой

Фото: Alf Ribeiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Бразилии заподозрили представителей политической и бизнес-элиты страны в организации или финансировании протестов сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, которые попытались попытались захватить Национальный конгресс страны, здание Верховного суда и президентскую резиденцию — дворец Планалту, пишет The New York Times.

В частности, Верховный суд выдал ордера на арест двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности, которых обвинили в терроризме, создании преступного сообщества и попытке организовать переворот. Генпрокуратура страны подозревает более чем 100 компаний в помощи протестующим.

Власти заявили, что в десяти штатах страны выявили тех, кто финансировал протесты. Среди них, по словам министра юстиции и общественной безопасности Флавио Дино, есть люди, связанные с агропромышленным бизнесом. Болсонару пользуется наибольшей поддержкой со стороны предприятий агропромышленного комплекса, пишет The Wall Street Journal. Однако министр подчеркнул, что обвинять весь сектор в причастности к беспорядкам не следует.

Протесты сторонников Болсонару начались 8 января. Демонстранты потребовали пересмотреть итоги октябрьских выборов, на которых экс-глава государства набрал 49,15%, а действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва - 50,85%. Митингующие начали штурмовать административные здания столицы Бразилиа. Позже их удалось освободить. По данным властей, всего задержали около 1,5 тыс. человек.

Лула из-за беспорядков прервал поездку в штат Сан-Паулу и вернулся в столицу. Он ввел в Бразилиа режим ЧС до конца января. Погромы осудил и Болсонару, покинувший страну в конце декабря. 9 января он был госпитализирован в США с болью в животе. Это не первый случай таких жалоб у бывшего бразильского лидера: в 2018 году, после получения ножевого ранения на предвыборном мероприятии, он перенес операцию и с тех пор несколько раз проходил лечение в больницах.