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В помощи протестующим в Бразилии заподозрили более 100 компаний

Власти заподозрили в помощи протестующим в Бразилии представителей агробизнеса
Подозреваемых в финансировании протестов в Бразилии выявили в десяти штатах. В их числе есть представители агропромышленного бизнеса, среди которых экс-президент Болсонару пользуется большой поддержкой
Фото: Alf Ribeiro / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Alf Ribeiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Бразилии заподозрили представителей политической и бизнес-элиты страны в организации или финансировании протестов сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, которые попытались попытались захватить Национальный конгресс страны, здание Верховного суда и президентскую резиденцию — дворец Планалту, пишет The New York Times.

В частности, Верховный суд выдал ордера на арест двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности, которых обвинили в терроризме, создании преступного сообщества и попытке организовать переворот. Генпрокуратура страны подозревает более чем 100 компаний в помощи протестующим.

Власти заявили, что в десяти штатах страны выявили тех, кто финансировал протесты. Среди них, по словам министра юстиции и общественной безопасности Флавио Дино, есть люди, связанные с агропромышленным бизнесом. Болсонару пользуется наибольшей поддержкой со стороны предприятий агропромышленного комплекса, пишет The Wall Street Journal. Однако министр подчеркнул, что обвинять весь сектор в причастности к беспорядкам не следует.

Протесты сторонников Болсонару начались 8 января. Демонстранты потребовали пересмотреть итоги октябрьских выборов, на которых экс-глава государства набрал 49,15%, а действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва - 50,85%. Митингующие начали штурмовать административные здания столицы Бразилиа. Позже их удалось освободить. По данным властей, всего задержали около 1,5 тыс. человек.

Лула из-за беспорядков прервал поездку в штат Сан-Паулу и вернулся в столицу. Он ввел в Бразилиа режим ЧС до конца января. Погромы осудил и Болсонару, покинувший страну в конце декабря.  9 января он был госпитализирован в США с болью в животе. Это не первый случай таких жалоб у бывшего бразильского лидера: в 2018 году, после получения ножевого ранения на предвыборном мероприятии, он перенес операцию и с тех пор несколько раз проходил лечение в больницах.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Бразилия протесты беспорядки агробизнес Жаир Болсонару Лула да Силва
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