Москалькова обсудила тему гумпомощи на встрече с украинским омбудсменом

Киев называл темой переговоров взаимное возвращение гражданских, которые проходят по уголовным делам в обеих странах. Москалькова сообщала, что встреча состоится в Турции: там проходит международная конференция омбудсменов

Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова (Фото: ombudsmanrf / Telegram)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, сообщила она в своем телеграм-канале.

«Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран», — написала Москалькова. Других подробностей она не привела.

В Москве и Киеве с начала января анонсировали встречу двух омбудсменов. Лубинец сообщал, что планирует обсудить с российской стороной взаимное возвращение гражданских лиц, привлеченных к ответственности по уголовным делам. Москалькова говорила, что повестка переговоров уточняется, а сами они пройдут в Турции.

11 и 12 января в Анкаре проходит международная конференция омбудсменов. Лубинец говорил, что турецкая сторона предлагала провести переговоры представителей Москвы и Киева с участием главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча.

Это не первые очные переговоры Москальковой и Лубинца с начала российской военной операции на Украине. Омбудсмены встретились в октябре 2022 года во время обмена пленными, тогда в Россию вернулись 110 военных, а на Украину - 108 женщин-военнослужащих. После этого они несколько раз общались по видеосвязи.

Во время декабрьских переговоров, со слов Москальковой, стороны обсудили передачу России гражданских, привлеченных к уголовной ответственности на Украине за пророссийские взгляды. В ответ киевская сторона потребовала вернуть украинских граждан, против которых были возбуждены уголовные делав в России.