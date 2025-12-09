Зеленский признал, что Киеву не удается вернуть Крым и вступить в НАТО

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

У Украины сейчас нет сил, чтобы вернуть себе Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами, его слова передает ТСН.

Также он признал, что вступление в Североатлантический альянс для Украины пока затруднено позицией других участников НАТО. «Мы действительно хотим в НАТО. Но мы знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в НАТО», — сказал он.

Зеленский также добавил, что российская сторона не согласится на вступление Украины в альянс.

В 2022 году Киев подал заявку на ускоренное членство в НАТО. В декабре текущего года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в организации нет консенсуса по поводу вступления Украины в альянс. Так, жесткую позицию против членства Украины занимает Венгрия.

Зеленский и ранее заявлял, что не готов расплачиваться за возвращение Крыма военным путем «десятками тысяч жизней», однако также говорил, что Киев юридически не признает потерянные после 2014 года территории.

Россия выступает против присоединения Украины к альянсу. В 2024 году президент России Владимир Путин заявил, что фиксация статуса Крыма является одним из условий для начала мирных переговоров.