 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин и Нетаньяху созвонились накануне дня рождения президента России

Биньямин Нетаньяху и&nbsp;Владимир Путин
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Лидеры России и Израиля провели телефонные переговоры, сообщил Кремль. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, а также обменялись поздравлениями в связи со значимыми датами.

«Накануне Дня рождения Владимира Путина Премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания. Со своей стороны Президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот», — говорится в сообщении Кремля.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года, на этой неделе ему исполнится 73 года.

В основном, беседа была посвящена вопросам событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте предложенного президентом США Дональдом Трампом плана урегулирования в секторе Газа. «Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого Президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе», — рассказали в Кремле.

Путин в день рождения проведет совещание Совета безопасности
Политика
Владимир Путин

В начале сентября Песков рассказал, как Путин обычно празднует свой день рождения. В этот день президент традиционно проводит время с близкими, но часто совмещает личный праздник с рабочими встречами с главами других государств. Так, 7 октября 2024 года вечером Путин встретился с лидерами СНГ на специальном заседании. В этом году в свой 73-й день рождения президент проведет заседание Совета безопасности с рабочей повесткой.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Биньямин Нетаньяху Израиль Владимир Путин Ближний Восток день рождения сектор Газа
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 19:08
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Чемпион КХЛ продлил серию поражений СКА до четырех матчей Спорт, 21:38
Путин подписал новый антикоррупционный указ Общество, 21:35
УЕФА «с неохотой» разрешил «Милану» и «Барселоне» сыграть за границей Спорт, 21:33
Фон дер Ляйен призвала Европу прислушаться к речи Путина на «Валдае» Политика, 21:24
Медведев заявил о новом рекорде правительства Франции Политика, 21:18
Рублев расстался с фитнес-тренером после трех проваленных турниров Спорт, 21:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 20:51
Почему российские товары популярны за рубежом и в чем роль господдержки Национальные проекты, 20:51
Путин и Нетаньяху созвонились накануне дня рождения президента России Политика, 20:40
Лучший игрок НХЛ будет получать по новому контракту меньше Капризова Спорт, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против рублевого стейблкоина Политика, 20:35