Путин и Нетаньяху созвонились накануне дня рождения президента России

Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Лидеры России и Израиля провели телефонные переговоры, сообщил Кремль. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, а также обменялись поздравлениями в связи со значимыми датами.

«Накануне Дня рождения Владимира Путина Премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания. Со своей стороны Президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот», — говорится в сообщении Кремля.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года, на этой неделе ему исполнится 73 года.

В основном, беседа была посвящена вопросам событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте предложенного президентом США Дональдом Трампом плана урегулирования в секторе Газа. «Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого Президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе», — рассказали в Кремле.

В начале сентября Песков рассказал, как Путин обычно празднует свой день рождения. В этот день президент традиционно проводит время с близкими, но часто совмещает личный праздник с рабочими встречами с главами других государств. Так, 7 октября 2024 года вечером Путин встретился с лидерами СНГ на специальном заседании. В этом году в свой 73-й день рождения президент проведет заседание Совета безопасности с рабочей повесткой.