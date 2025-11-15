Путин обсудил с Нетаньяху по телефону ситуацию в секторе Газа
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе, в частности, обстановку в секторе Газа. Путин и Нетаньяху уделили внимание вопросу реализации соглашения о прекращении огня и обмене заложников.
Кроме того, они затронули в разговоре ядерную программу Ирана. Российский и израильский лидеры также обсудили вопрос содействия дальнейшей стабилизации в Сирии.
Последний раз Путин и Нетаньяху созвонились в преддверии дня рождения президента России 6 октября. Тогда свою беседу лидеры также посвятили событиям на Ближнем Востоке, преимущественно предложенному президентом США Дональдом Трампом плану урегулирования в секторе Газа.
9 октября ХАМАС и Израиль при посредничестве США, Египта, Турции и Катара заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. Оно вступило в силу на следующий день. С тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях.
