Палестино-израильский конфликт


Путин обсудил с Нетаньяху по телефону ситуацию в секторе Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху созвонились 15 ноября. Они обсудили прекращение огня в Газе, вопросы ядерной программы Ирана и стабилизацию ситуации в Сирии
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе, в частности, обстановку в секторе Газа. Путин и Нетаньяху уделили внимание вопросу реализации соглашения о прекращении огня и обмене заложников.

Кроме того, они затронули в разговоре ядерную программу Ирана. Российский и израильский лидеры также обсудили вопрос содействия дальнейшей стабилизации в Сирии.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Последний раз Путин и Нетаньяху созвонились в преддверии дня рождения президента России 6 октября. Тогда свою беседу лидеры также посвятили событиям на Ближнем Востоке, преимущественно предложенному президентом США Дональдом Трампом плану урегулирования в секторе Газа.

9 октября ХАМАС и Израиль при посредничестве США, Египта, Турции и Катара заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. Оно вступило в силу на следующий день. С тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях.

