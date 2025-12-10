В ЕС предусмотрели право не применять запрет на импорт газа из России

Страны ЕС смогут не соблюдать запрет на импорт российского газа в случае объявления чрезвычайной ситуации. Такая мера будет применяться только к закупкам российского газа по краткосрочным контрактам

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Страны Евросоюза смогут на время отказаться применять запрет на импорт российского газа, если объявят чрезвычайную ситуацию. Об этом говорится в проекте регламента ЕС, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Положение о приостановлении действия запрета было внесено в регламент «в рамках общего компромисса». В тексте уточняется, что такая мера будет применяться только к закупкам российского газа по краткосрочным контрактам. «Оно может длиться максимум четыре недели с возможностью продления, если сохраняются условия чрезвычайной ситуации. Еврокомиссия будет обязана проинформировать Европарламент и Совет о введении приостановления и о возможном его продлении», — говорится в соглашении.

Совет ЕС утвердили план по прекращению импорта российского газа в октябре. Сегодня его согласовали послы стран Евросоюза. Решение принято с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

План также предусматривает, что внесение поправок в существующие контракты допустимо только в «строго определенных операционных целях и не может привести к увеличению объемов». Исключением могут стать «некоторые особые возможности» для стран-участниц, не имеющих выхода к морю, на которые повлияли недавние изменения в маршрутах поставок.

Предполагается, что запрет вступит через шесть недель после публикации соответствующего закона. Как писал Reuters, европейские чиновники ожидают, что договоренностей удастся достичь большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии. Обе страны заявляли, что будут оспаривать план ЕС в суде.

В Кремле заявляли, что отказ от поставок газа из России ускорит процесс по утрате лидирующего потенциала европейской экономики. Президент Владимир Путин считает, что такое решение грозит падением промышленного производства в Европе, снижением конкурентоспособности и ростом цен.