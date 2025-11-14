 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Венгрия пригрозила Евросоюзу судом из-за запрета на российский газ

Орбан назвал решение Совета ЕС об отказе от российского газа незаконным. Он заявил, что венгерские власти намерены обратиться в суд, а также «ищут другие, неправовые средства», чтобы отговорить Брюссель
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Венгрия намерена подать в суд из-за принятого Советом Евросоюза плана по постепенному отказу от импорта российского газа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире местного радио, передает AFP.

«Мы не принимаем это явно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было принято Брюсселем, чтобы заставить замолчать национальное правительство, не согласное с ним. Мы обратимся в Европейский суд», — сказал Орбан.

Венгерский премьер отметил, что обращением в суд дело не ограничится. По его словам, Будапешт «ищет другие, неправовые средства», чтобы отговорить Брюссель, но пока не будет раскрывать подробности.

Совет ЕС утвердил план по отказу от импорта российского газа 20 октября. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает решение неправомерным, поскольку оно было принято не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. По оценкам Орбана, прекращение поставок энергоносителей из России обойдется Венгрии в 800 млрд форинтов (более $2,2 млрд).

Орбан рассказал о планах Венгрии обойти запрет на поставки из России
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

План предусматривает, что отказ от сырья из России будет поэтапным: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года. Совет ЕС также утвердил введение «дополнительных механизмов мониторинга и оповещения», чтобы не допустить транзит российского газа в Евросоюз через другие страны, и требования подтверждать происхождение топлива.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Евросоюз и многие его страны продолжают враждебную линию против России, ошибочно полагая, что санкции могут повлиять на позицию Москвы. Он отмечал, что Россия успешно справляется с ограничениями.

Милена Костерева Милена Костерева
Венгрия Россия Евросоюз суд газ
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года

