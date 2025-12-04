Экс-главком НАТО изложил «суровую правду» относительно помощи Украине
«Суровая правда» в предоставлении Украине помощи от стран ЕС и НАТО заключается в первую очередь в вероятном вето Бельгии или Венгрии на соответствующее решения, сообщил бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Об этом он написал в статье Bloomberg.
Как объяснил Ставридис, ЕС и НАТО действуют исходя из единодушного согласия всех участников блока. В случае с принятием решения относительно выделения помощи Украине инициативы, вероятно, будут блокироваться Бельгией или Венгрией, предположил экс-главком.
Вторая сложность, по мнению Ставридиса, связана с усилиями США по достижению прекращению огня и урегулирования украинского конфликта. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер указывал, что заем на репарационный кредит Украине в нынешнем виде может стать «камнем преткновения» на параллельных переговорах между администрацией США и Россией.
Накануне коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, которые подразумевают в том числе репарационный кредит за счет российских замороженных активов. Это решение не требует согласия всех членов Евросоюза, однако нужно квалифицированное большинство. Один из вариантов должен одобрить Совет ЕС.
Однако Брюссель, где в депозитарии Euroclear хранится более €200 млрд российских активов, продолжает выступать против использования российских активов. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал репарационный кредит наихудшим вариантом из-за высокого риска. Бельгия настаивает на ином источнике финансирования Киева.
После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов Москвы. Россия считает присвоение своих активов «воровством».
