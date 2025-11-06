 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Президент Польши обвинил Украину в неблагодарности

Президент Польши Навроцкий обвинил Украину в неблагодарности
Сюжет
Военная операция на Украине
Навроцкий заявил, что Украина ведет себя неблагодарно по отношению к Польше, несмотря на значительную помощь Киеву. При этом исторические вопросы, включая вопрос эксгумации на Волыни, остаются нерешенными﻿, отметил президент
Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Киев не проявляет благодарность к польскому народу за помощь, а исторические вопросы между странами остаются нерешенными, заявил президент Польши Кароль Навроцкий, пишет Polityka.

Польский лидер подчеркнул, что необходим баланс между солидарностью и национальными интересами, и напомнил о «давних проблемах», таких как вопрос эксгумации на Волыни и споры об экспорте зерна.

«Помощь Украине и наличие четкой позиции относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте <…> не освобождают меня как президента Польши от необходимости требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной. Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, — это вопросы, которые остаются важными», — сказал Навроцкий.

Польша с начала конфликта предоставила Украине военную помощь — в 2022-2024 годах Варшава направила на помощь Киеву более 100 млрд злотых, или около $30 млрд. Москва неоднократно выражала критику в отношении поставок оружия Украине, называя эти действия «игрой с огнем» и угрозой для урегулирования конфликта.

В Польше выросло число преступлений против украинцев
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий.

В июле 2024 года министр обороны Польши также заявлял, что Украина не вступит в ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос Волынской резни. В январе 2025 года Украина впервые выдала разрешение на эксгумацию жертв трагедии. До этого Варшава неоднократно просила Киев провести эксгумацию жертв этих событий, чтобы похоронить их по христианскому обычаю.

Споры вокруг экспорта украинского зерна и его импорта в Польшу связаны с тем, что Польша ввела бессрочное эмбарго на импорт украинского зерна. Запрет был мотивирован опасениями польских фермеров, которые считают, что дешевое украинское зерно негативно влияет на их доходы и устойчивость сельского хозяйства. Венгрия и Словакия затем присоединились к решению Польши.

Ранее Европейская комиссия не исключила возможности принять правовые меры против этих трех стран за то, что они нарушают правила единого рынка ЕС, запрещающие национальные торговые барьеры, и вызывают серьезные разногласия внутри Евросоюза

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Польша Украина Кароль Навроцкий
