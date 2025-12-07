 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Кремль счел Стратегию нацбезопасности США залогом переговоров по Украине

Песков: Стратегия нацбезопасности США — возможный залог переговоров по Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Новая Стратегия нацбезопасности США может быть скромным залогом того, что России удастся конструктивно продолжить работу с ними по Украине, сказал Песков. Вместе с тем он не исключил саботаж со стороны «глубинного государства»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Обновленная Стратегия национальной безопасности США может быть залогом для «конструктивного» продолжения переговоров по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, действующая администрация США коренным образом отличается от предыдущих, и, поскольку президент Дональд Трамп «силен», это дает ему возможность корректировать концепцию в соответствии со своим видением.

«Корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению, и, наверное, можно надеяться на то, что это может быть скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поиском мирного урегулирования по Украине как минимум», — сказал он.

«Больше не Атлант, держащий порядок»: США обновили стратегию безопасности
Политика
Фото:Omar Havana / Getty Images

Зарубин упомянул тезис в Стратегии, что НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс».

«Безусловно, там и формулировки против конфронтации и в сторону диалога, выстраивания добрых отношений. Это то, о чем говорит [президент России] Владимир Путин», — прокомментировал это Песков.

Он добавил, что «это, конечно, отрадно с одной стороны».

«Но с другой стороны, мы знаем, что бывает, когда очень красиво концептуально все написано, но то, что называется у них deep state («глубинное государство». — РБК), делает все по-другому, бывает и так», — подчеркнул Песков.

«Глубинное государство» — это теория заговора о тайной группе невыборных государственных служащих, которая тайно управляет политикой страны в обход демократически избранного руководства.

По этой причине необходимо очень внимательно следить за тем, как будет реализована изложенная в Стратегии концепция, заключил пресс-секретарь.

В начале декабря США обновили Стратегию национальной безопасности — впервые за второй президентский срок Дональда Трампа. 33-страничный документ был опубликован на сайте Белого дома.

В документе говорится в том числе о необходимости восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны». В Вашингтоне отмечают, что урегулирование отношений России и Европы потребует «значительного дипломатического участия» США.

Касательно НАТО там также сказано, что «в долгосрочной перспективе более чем вероятно, что, самое позднее, через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут в большинстве неевропейскими». Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал устав НАТО, говорится в документе.

Там также есть тезис, что США «больше не Атлант», удерживающий мировой порядок. Среди приоритетов политики Вашингтона в отношении Европы значится в том числе предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».

Песков ранее сообщил, что Кремль намерен подробнее ознакомиться с обновленной стратегией и проанализировать ее. Москва считает документ позитивным изменением, отметил он, пояснив, что, в отличие от предыдущих, Россия не названа в нем «противником» США.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков США стратегия национальной безопасности
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
