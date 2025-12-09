Европейские лидеры ответили на претензии Вашингтона к Евросоюзу
Стратегия национальной безопасности США, которую на днях представил Дональд Трамп, ужасна с точки зрения Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова приводит Politico.
Мерц подчеркнул, что одна часть этого документа понятна, другая часть объяснима, а еще одна часть неприемлема для Европы.
«Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы сейчас пытались спасти демократию в Европе. Если бы ее нужно было спасать, мы бы справились сами», — сказал немецкий канцлер. Он подчеркнул, что укрепился в своей оценке о необходимости ЕС стать более независимым от Вашингтона в вопросах безопасности и обороны.
Доктрина США восхваляет рост крайне правых «патриотических европейских партий», пишет Le Monde. Континент описывается как один из тех, «чей экономический спад затмевается реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации» из-за миграции, снижения рождаемости и цензуры свободы слова. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что Стратегия нацбезопасности США иллюстрирует, «почему Европе необходимо быстро укреплять свою оборонную и геополитическую независимость».
Президент Европейского совета Антониу Кошта, комментируя документ США, также заявил, что в Европе не будут мириться с угрозой вмешательства в политическую жизнь. «Соединенные Штаты не могут заменить европейских граждан в выборе хороших или плохих партий», — заявил он. Кошта напомнил, что политические свободы относятся к основополагающим ценностям ЕС. «Мы рассматриваем обвинения в этом скорее как идеологию, чем как стратегию», — подчеркнул он.
Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая перед Европейским парламентом, заявила, что «критика свобод должна быть направлена в другую сторону. Возможно, против России». Она назвала американскую стратегию нацбезопасности провокацией.
Как считает бывший президент Эстонии (2006–2016) Тоомас Хендрик Ильвес, европейские лидеры испытывают «настоящий страх и недоверие» к Соединенным Штатам. По его словам, Европа столкнулась с «решающим моментом» в связи с российско-украинским конфликтом.
В начале декабря Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности США — в 33-страничном документе обозначены приоритеты внешней политики страны, включая подход к России, ЕС и НАТО.
На фоне этого американский бизнесмен Илон Маск призвал упразднить Евросоюз, чтобы его страны — члены блока вернули себе полный суверенитет. По его словам, это необходимо, «чтобы правительства могли лучше представлять свой народ». Также Маск заявил, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу».
Кремль, в свою очередь, допустил, что этот документ США может стать «скромным» залогом для конструктивного продолжения переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.
