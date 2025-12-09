 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Европейские лидеры ответили на претензии Вашингтона к Евросоюзу

Мерц назвал нацстратегию Трампа неприемлемой и ужасной для Европы. Еврокомиссар Кубилюс считает, что это повод задуматься об укреплении собственной обороны, а Каллас призвала Вашингтон направить свою критику в сторону Москвы
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Стратегия национальной безопасности США, которую на днях представил Дональд Трамп, ужасна с точки зрения Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова приводит Politico.

Мерц подчеркнул, что одна часть этого документа понятна, другая часть объяснима, а еще одна часть неприемлема для Европы.

«Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы сейчас пытались спасти демократию в Европе. Если бы ее нужно было спасать, мы бы справились сами», — сказал немецкий канцлер. Он подчеркнул, что укрепился в своей оценке о необходимости ЕС стать более независимым от Вашингтона в вопросах безопасности и обороны.

Доктрина США восхваляет рост крайне правых «патриотических европейских партий», пишет Le Monde. Континент описывается как один из тех, «чей экономический спад затмевается реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации» из-за миграции, снижения рождаемости и цензуры свободы слова. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что Стратегия нацбезопасности США иллюстрирует, «почему Европе необходимо быстро укреплять свою оборонную и геополитическую независимость».

Президент Европейского совета Антониу Кошта, комментируя документ США, также заявил, что в Европе не будут мириться с угрозой вмешательства в политическую жизнь. «Соединенные Штаты не могут заменить европейских граждан в выборе хороших или плохих партий», — заявил он. Кошта напомнил, что политические свободы относятся к основополагающим ценностям ЕС. «Мы рассматриваем обвинения в этом скорее как идеологию, чем как стратегию», — подчеркнул он.

Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая перед Европейским парламентом, заявила, что «критика свобод должна быть направлена в другую сторону. Возможно, против России». Она назвала американскую стратегию нацбезопасности провокацией.

Трамп не признал обновленную стратегию безопасности США выгодной России
Политика
Дональд Трамп

Как считает бывший президент Эстонии (2006–2016) Тоомас Хендрик Ильвес, европейские лидеры испытывают «настоящий страх и недоверие» к Соединенным Штатам. По его словам, Европа столкнулась с «решающим моментом» в связи с российско-украинским конфликтом.

В начале декабря Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности США — в 33-страничном документе обозначены приоритеты внешней политики страны, включая подход к России, ЕС и НАТО.

На фоне этого американский бизнесмен Илон Маск призвал упразднить Евросоюз, чтобы его страны — члены блока вернули себе полный суверенитет. По его словам, это необходимо, «чтобы правительства могли лучше представлять свой народ». Также Маск заявил, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу».

Кремль, в свою очередь, допустил, что этот документ США может стать «скромным» залогом для конструктивного продолжения переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Европа Дональд Трамп стратегия США Фридрих Мерц
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
