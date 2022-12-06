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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил об обстреле промзоны Запорожской АЭС

Владимир Рогов: идет обстрел промзоны Запорожской АЭС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Промышленная зона Запорожской атомной электростанции подверглась обстрелу со стороны Украины, заявил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

«Прям в данный момент идет обстрел Запорожской атомной электростанции, точнее не прямо ее, а промзоны, примерно с семи утра. <...> Наносят удары по промзоне, очень громко, город проснулся именно от раскатов и от прилетов», — сказал Рогов (цитата по ТАСС).

Рогов добавил, что говорить о повреждениях и пострадавших сложно, поскольку нужно дождаться, когда обстрелы прекратятся. По данным Рогова, промзона обстреливается артиллерийскими орудиями «натовского образца», написал он в своем телеграм-канале.

Россия контролирует ЗАЭС с весны, станция регулярно подвергается обстрелам. В начале октября, после того, как Запорожская область присоединилась к России, президент Владимир Путин подписал указ о передаче атомной электростанции в российскую собственность.

В октябре в Москву и Киев приезжал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, в ходе «интенсивных консультаций» с Москвой и Киевом удалось «приблизиться» к созданию защитной зоны вокруг АЭС.

Позднее Гросси назвал отвод вооружений с Запорожской АЭС частью соглашения по ее защите. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речи о выводе из-под контроля Москвы Запорожской АЭС или передаче ее какой-то третьей стороне быть не может.

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Теги
Владимир Рогов Запорожье Украина обстрелы Запорожская АЭС
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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