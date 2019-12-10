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Лавров и Помпео посчитали неправильным ставить отношения стран на паузу
Российский министр вновь призвал принять заявление о недопущении ядерной войны и заявил о готовности немедленно продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях
Сергей Лавров слева, Майк Помпео справа (Фото: Alex Brandon / AP)

При всей сложности нынешнего периода в отношениях Москвы и Вашингтона, страны согласились, что лучше не ставить их на паузу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским коллегой Майком Помпео, сообщает корреспондент РБК. Встречей с госсекретарем начался однодневный рабочий визит российского министра в американскую столицу, в ходе которого он будет принят президентом США Дональдом Трампом.

Глава МИД заметил, что совместной работе двух стран мешает «волна подозрений, которая захлестнула Вашингтон». «Мы сегодня вновь подчеркнули, что все спекуляции насчет вмешательства во внутренние процессы безосновательны. Каких-либо фактов которые это подтверждают мы не видели. Наверное потому что их не существует», — сказал Лавров и добавил, что Россия готова к преданию гласности дипломатической переписки между Москвой и Вашингтоном с октября 2016 года по январь 2017 года — уже тогда, по словам министра, Россия уведомляла США об угрожающей деятельности в электронных сетях. Существующие по этому вопросу разногласия не должны мешать сотрудничеству по другим вопросам, решили переговорщики. «Мы согласились, что неправильно ставить отношения на паузу, приостанавливать или откладывать на более поздний срок взаимодействие по актуальным проблемам современности», — указал Лавров.

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Одной из главных тем переговоров стала тема стратегической стабильности. Российский министр подтвердил высказанные ранее предложения Москвы принять заявление о недопустимости ядерной войны между странами, а также немедленно продлить Договор о сокращении стратегических вооружений, действие которого истекает в марте 2021 года. Россия предлагает это США давно, но ответа пока так и не получила. Американцы исходят из того, что продление договора — вопрос технический — и если что много времени не потребует, отметил собеседник РБК в российской делегации на переговорах. Поэтому, предположил он, американцы будут тянуть до последнего, а окончательное решение зависит от того, как будет проходить избирательная кампания 2020 года.

Из ответов госсекретаря США Майка Помпео на пресс-конференции следует, что американская сторона пока не готова продлять действие СНВ. Помпео снова заявил о необходимости распространить действие договора на новые виды вооружений и привлечь Китай к переговорам. Предлагая Пекину присоединиться к переговорам по стратегической стабильности, Вашингтон не нацелен на введение ограничений ядерного арсенала этой страны, пояснил Помпео. Цель — определить серию принципов, которые обеспечат безопасность США, России, всего мира, сказал он.

Помпео и Лавров также говорили о ситуации КНДР. Российский министр призвал США вернуться к диалогу с Пхеньяном. Обсуждалась ситуацию в Сирии и на Украине — Лавров проинформировал коллегу о прошедших в Париже переговорах в «нормандском формате». Стороны также говорили о необходимости активизировать экономическое сотрудничество.

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Визит министра в США является ответным на поездку Помпео в Сочи весной этого года, поэтому носит скорее протокольный характер, отметил один из членов российской делегации, отправившейся в Вашингтон. Однако это не отменяет того, что Россия собирается поднять весь перечень проблемных вопросов, которые есть в отношениях между странами, добавил он.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: США Россия, Сергей Лавров, Майк Помпео
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