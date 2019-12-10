Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 63,72 (+0,01) Quote, 09 дек, 12:24
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 70,5 (-0,25) Quote, 09 дек, 12:24
Личный опыт: я живу в частном доме РБК и Элитная недвижимость, 10:05 Сергей Солонин — РБК: «Брать специалистов с рынка будет все сложнее» Pro, 10:04 Китайская корпорация стала совладельцем проекта стройки ТПУ в Раменках Бизнес, 10:01 Китайская корпорация из Fortune 500 инвестирует в недвижимость в Москве Pro, 10:01 Чиновница из Ленобласти объяснила использование мата на молодежном форуме Общество, 10:01 Сенаторы США решили не давать денег на новые ракеты средней дальности Политика, 09:41 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 09:35 Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом Политика, 09:34 Зеленский назвал протесты в Киеве козырем Путина Политика, 09:24 МВД нашло в Подмосковье тайники-закладки с 46 кг наркотиков Общество, 09:22 Овечкин забросил первую в декабре шайбу в матче НХЛ Спорт, 09:05 «Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис РБК и Открытие, 09:05 Как дотошные банкиры наводят порядок в ресторанном бизнесе — Bloomberg Pro, 09:01 Рекламодатели попросили сохранить данные о зрителях ТВ в крупных городах Технологии и медиа, 09:00
Политика ,  
0 
Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Вашингтон, передает корреспондент РБК. Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.

В столице США планируется встреча Лаврова с президентом Дональдом Трампом, подтвердили РБК собеседники, знакомые с организацией визита. Такие встречи традиционны — Владимир Путин принимал госсекретаря Майка Помпео во время его визита в Москву, а Дональд Трамп — Лаврова в его предыдущий визит, уточнили собеседники.

Рабочий визит российского министра состоится сразу после того, как Лавров принял участие в «нормандском» саммите в Париже с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. Переговоры были посвящены урегулированию в Донбассе. Отдельно Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский обсудили вопросы, связанные с транзитом газа.

В Вашингтон Лавров прибыл по приглашению госсекретаря Майка Помпео, с ним у него также намечены переговоры. Источники РБК в МИДе сообщали, что на встрече в Белом доме будет обсуждаться «широкий круг вопросов», касающихся отношений между двумя странами, в том числе те, которые касаются их дальнейшего развития.

Теги: Сергей Лавров, Дональд Трамп, Вашингтон
Материалы по теме
В МИДе сообщили о возможном приеме Трампом Лаврова
Политика
МИД анонсировал встречу Лаврова с Помпео в Вашингтоне 10 декабря
Политика
В Белом доме заявили о работе над организацией встречи Трампа и Лаврова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter