Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Вашингтон, передает корреспондент РБК. Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.

В столице США планируется встреча Лаврова с президентом Дональдом Трампом, подтвердили РБК собеседники, знакомые с организацией визита. Такие встречи традиционны — Владимир Путин принимал госсекретаря Майка Помпео во время его визита в Москву, а Дональд Трамп — Лаврова в его предыдущий визит, уточнили собеседники.

Рабочий визит российского министра состоится сразу после того, как Лавров принял участие в «нормандском» саммите в Париже с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. Переговоры были посвящены урегулированию в Донбассе. Отдельно Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский обсудили вопросы, связанные с транзитом газа.

В Вашингтон Лавров прибыл по приглашению госсекретаря Майка Помпео, с ним у него также намечены переговоры. Источники РБК в МИДе сообщали, что на встрече в Белом доме будет обсуждаться «широкий круг вопросов», касающихся отношений между двумя странами, в том числе те, которые касаются их дальнейшего развития.