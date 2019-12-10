В ДНР сообщили подробности будущего обмена пленными с Украиной

В Донецке заявили, что обсудили с Киевом участие в обмене более 140 человек. Большинство из них — сторонники ДНР

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В ходе обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и Украиной, о котором накануне говорили президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский, стороны готовы передать друг другу более 140 человек. Как сообщает Донецкое агентство новостей, об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Украинская сторона на данный момент нам подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека», — отметила Морозова.

Власти Луганской народной республики (ЛНР) пока не сообщили, будут ли принимать участие в обмене.

О возможном обмене по формуле «всех на всех» уже до конца года главы России и Украины условились в ходе разговора в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже. Зеленский при этом говорил, что на Украину могут вернуться 72 политзаключенных.

Один из крупнейших обменов между самопровозглашенными республиками Донбасса и Украиной состоялся в декабре 2017 года. Тогда Киев согласился передать ЛНР и ДНР более 300 ополченцев. В обратную сторону отправились 74 бойца ВСУ.

Уже после избрания Зеленского президентом 7 сентября Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Украине передали в том числе всех задержанных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова, а в Россию вернулись, в частности, журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР, свидетель по делу о малайзийском Boeing Владимир Цемах.