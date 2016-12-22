В Донбассе начался крупнейший за время войны обмен пленными

Недалеко от Горловки начался крупнейший за три года войны обмен пленными. Киев передаст ЛНР и ДНР более 300 ополченцев, представители непризнанных республик освободят 74 бойца ВСУ

Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

​В Донбассе стартовал крупнейший с начала украинского конфликта обмен пленными между украинскими властями и самопровозглашенными республиками. Киев передал властям ДНР и ЛНР 306 человек, тогда как ополченцы освободили 74 украинских пленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента и украинский телеканал «Громадьске».

Обмен военнопленными между украинской стороной и самопровозглашенными республиками был запланирован на среду, 27 декабря, в 13:00 мск в пункте пропуска «Майорск» недалеко от Горловки Донецкой области, рассказал РБК лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. Ранее в своем Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что процесс обмена займет около трех часов.

Утром в среду, еще до условленного времени, украинская сторона привезла подготовленных для обмена пленных, рассказал РБК Медведчук: «Все лица, которые должны быть переданы, а также те лица, которые подлежат верификации на линии соприкосновения, готовы были выехать в серую зону по сигналу с той стороны о готовности представителей Донецка и Луганска тоже выдвинуться на точку непосредственного обмена».

«Колонны с украинскими военнопленными из ДНР и ЛНР прибыли в Горловку», — сообщил РБК еще до условленного времени депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.

Тем не менее процесс обмена был задержан почти на два часа. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя ДНР, украинцы якобы не перекрыли движение со своей стороны на подъезде к пропускному пункту «Майорск». В связи с этим, передает «РИА Новости», в «буферной зоне» между силами сторон оказались гражданские лица, и устроители обмена вынуждены были срочно организовать автобус для их вывоза.

Договоренность о крупнейшем обмене пленными почти за четыре года конфликта в Донбассе была достигнута 25 декабря. Посредниками выступили Виктор Медведчук, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам патриарха, почти 400 обсуждавшихся военнопленных с обеих сторон — это далеко не все те, кто находится в плену, но разовый обмен 27 декабря «положит начало дальнейшим усилиям по освобождению всех находящихся в заключении».

Еще в середине ноября Медведчук, как спецпредставитель украинских властей, встретился с российским президентом Владимиром Путиным и иерархами РПЦ, предложив свое посредничество в переговорах по обмену пленными. Тему военнопленных в Донбассе Путин поднял и на своей пресс-конференции месяц спустя, призвав произвести обмен до Нового года.